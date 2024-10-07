Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¢Ä¹½÷¡õ¼¡½÷¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÊÌÕÍ¤µ¤ó ¥º¥é¥ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦2Ãú·ý½Æ¤ÎÀîÃ«½¤»Î¡Ê50¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡Ê50¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦°ì²Ö¤µ¤ó¡¢¼¡½÷¡¦Èþ·î¤µ¤ó¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×Ä¹½÷¡õ¼¡½÷¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò
¡¡Ìî¡¹Â¼¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥Ô¥¶¡¼¥é¤È¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¥Ô¥¶¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Øºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ô¥¶¤ÎÈ¢¤òÁ°¤Ë¡¢ÀîÃ«¡¢Ìî¡¹Â¼¡¢°ì²Ö¤µ¤ó¡¢Èþ·î¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤À¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò4¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊÌÕÍ¤µ¤ó ¥º¥é¥ê¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×Ä¹½÷¡õ¼¡½÷¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò
¡¡Ìî¡¹Â¼¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥Ô¥¶¡¼¥é¤È¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¥Ô¥¶¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Øºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ô¥¶¤ÎÈ¢¤òÁ°¤Ë¡¢ÀîÃ«¡¢Ìî¡¹Â¼¡¢°ì²Ö¤µ¤ó¡¢Èþ·î¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤À¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò4¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊÌÕÍ¤µ¤ó ¥º¥é¥ê¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£