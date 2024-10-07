¥¢¥¤¥±¥¤£È£Ä¤ÏÂ³¿¡¢»Ò²ñ¼Ò¤¬£×£Å£Â¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ö¶È¤ò¾ù¼õ¤Ø
¡¡£É£Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<2722.T>¤¬Â³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°£±£°»þ¤´¤í¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¬¥Õ¥íー¥é¡¦¥Ï¥¦¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤«¤é£×£Å£Â¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ö¶È¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡»ö¶È¾ù¼õÆü¤Ï£±£±Æü¤òÍ½Äê¡£¥Õ¥íー¥é¡¦¥Ï¥¦¥¹¤¬»ý¤Ä±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¾¦ÉÊÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î£Å£Ã»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¼ý±×ÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡»ö¶È¾ù¼õÆü¤Ï£±£±Æü¤òÍ½Äê¡£¥Õ¥íー¥é¡¦¥Ï¥¦¥¹¤¬»ý¤Ä±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¾¦ÉÊÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î£Å£Ã»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¼ý±×ÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS