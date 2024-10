酪王牛乳・酪王カフェオレなどがモチーフ！アカベコランド「手のひらサイズの赤べこ5種」

アカベコランドは、2024年10月7日に福島県民のソウルドリンクである酪王協同乳業の酪王牛乳・酪王カフェオレ・酪王いちごオレ・のむのむヨーグルト・農協牛乳をモチーフとした手のひらサイズの赤べこ5種類をアカベコランドにて発売します。

アカベコランド「手のひらサイズの赤べこ5種」

アカベコランドは、2024年10月7日に福島県民のソウルドリンクである酪王協同乳業株式会社の酪王牛乳・酪王カフェオレ・酪王いちごオレ・のむのむヨーグルト・農協牛乳をモチーフとした手のひらサイズの赤べこ5種類をアカベコランドにて発売。

【商品の特徴】

福島県を代表する民芸品の赤べことソウルドリンクが「福島をかんじる」をテーマに商品化。

本商品のサイズは横50mmと手のひらサイズの赤べこでありお飾りにもちょうどよく、とてもかわいらしいデザインです。

【商品の概要】

名称 :酪王牛乳ぷかぷかあかべこ、酪王カフェオレぷかぷかあかべこ、酪王いちごオレぷかぷかあかべこ、農協牛乳ぷかぷかあかべこ、のむのむヨーグルトぷかぷかあかべこ

発売日:2024年10月7日

価格 :350円(税込)

サイズ:横50mm

素材 :PVC

販売 :アカベコランド(会津若松市一箕町)、

アカベコランドオンラインショップ( https://akabekoland.buyshop.jp/ )

