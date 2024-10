笑福亭鶴瓶などによる師走恒例の落語会！毎日放送「夢の三競演2024〜三枚看板・大看板・金看板〜」

毎日放送は、「夢の三競演2024〜三枚看板・大看板・金看板〜」を2024年12月19日(木)に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で、12月25日(水)に大阪・SkyシアターMBSで開催します。

■「夢の三競演2024〜三枚看板・大看板・金看板〜」について■

キャラクターも入門も事務所もばらばら…。

そんな上方落語界の重鎮、桂文珍・桂南光・笑福亭鶴瓶が、一年を締めくくる渾身の一席を披露する師走恒例の落語会、「夢の三競演」。

落語ファンはもちろん、落語と縁が薄かった人たちにも好評を博す、即日完売の大人気公演であり続けている。

「夢の三競演」は2004年に大阪でスタート。

大阪公演は2024年で20周年を迎える(コロナ禍で2020年は中止。20回目の開催)。

大阪公演の開始から10周年となった2015年には東京公演がスタートし、2019年からは会場をLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂 収容人員1956人)に移した。

去年(2023年)の東京公演はコロナ禍により4年ぶりの開催となったが、チケットはやはり即日完売。

12月20日に鶴瓶が「芝浜」、南光が「素人浄瑠璃」、文珍が「落語記念日」を披露し、大盛況のうちに幕を下ろした。

この公演では「開口一番」として、三人が次世代の上方落語を背負うと目する注目株が前座を務めることも大きな特徴となっている。

2024年の「開口一番」は鶴瓶の13番目の弟子、笑福亭べ瓶(べべ)。

真摯に落語と向きあう熱血漢で、キャリアの面でも申し分のない彼のような落語家が前座を務める会も他には見当たらない。

2024年の東京公演、出番は文珍、鶴瓶、南光の順となる。

この出番の妙にも重鎮たちのせめぎ合いとかけ引きが垣間見られることがあり、見どころのひとつに数えられる。

冒頭の口上から大団円のスタンディングオベーションまで、「笑って年を越してほしい」という三人の思いがぎっしり詰まった落語会『夢の三競演2024〜三枚看板・大看板・金看板〜』は12月19日(木)東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)、12月25日(水)大阪・SkyシアターMBSでともに18時開演。

チケットは10月26日(土)10時から一般販売開始。

(C)大西二士男

■公演概要■

夢の三競演2024〜三枚看板・大看板・金看板〜

【日時/会場/料金(指定・税込)】

<東京公演>2024年12月19日(木)18:00

LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

7,000円 3階席4,000円

<大阪公演>2024年12月25日(水) 18:00

SkyシアターMBS

7,000円

【チケット販売】

<東京>チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット

<大阪>チケットぴあ

【チケット発売日】

2024年10月26日(土)

【お問合せ】

<東京>

チケットスペース 03-3234-9999(10時〜15時<休業日除く>)

<大阪>

夢の三競演 公演事務局 06-6371-9193(月〜金 11時〜18時)

公式HP: https://www.mbs.jp/event/page/sankyouen.shtml

主催 : MBS

協力 : 吉本興業 米朝事務所 デンナーシステムズ 松竹芸能 TBSラジオ(東京)

