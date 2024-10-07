¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£²¡ó¹â¤ÇÂ³¿¡¢ËÜÅÚ³ô¤ÏµÙ¾ì
¡¡½µÌÀ¤±£·ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£²ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£¶£°¡¥£³£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£±£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£²£²£¹£¹£·¡¥£²£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£²£·¡¥£¸£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£µ£·¡ó¡Ë¹â¤Î£¸£²£¸£´¡¥£³£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³¿¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£¶£¸£·²¯£¶£±£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£´ÆüÁ°¾ì¤Ï£±£´£µ£°²¯£µ£±£°£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Æâ³°´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£¹·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬¶¯¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤¬¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÆðÃåÎ¦¡Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤ÎÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î£Î£Ù¥À¥¦¤¬Á°ÆüÈæ£°¡¥£¸¡ó¾å¾º¤·¡¢£´Æü¤Ö¤ê¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¤Î·Êµ¤»É·ãºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñÌ³±¡¡ÊÆâ³Õ¤ËÁêÅö¡Ë¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤Ï£¶Æü¡¢¹ñ·ÄÀáÏ¢µÙ¡Ê£±¡Á£·Æü¡ËÌÀ¤±¤Î£¸Æü¸áÁ°£±£°»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£±»þ¡Ë¤Ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎËÜÅÚ³ô¹â´üÂÔ¤â¥×¥é¥¹¡£ËÜÅÚ»Ô¾ì¤Ïº£·î£±Æü¤«¤é¤¤ç¤¦£·Æü¤Þ¤ÇµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¹á¹Á³ô¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬Ãæ¹ñ³ô¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤òÁê¼¡¤®¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÀè½µ¡¢£²£°£²£²Ç¯£³·î°ÊÍè¡¢Ìó£²Ç¯£·¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò²óÉü¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ê°µÎÏ¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÄÀ¤à¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢£É£Ã¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£·¡¥£¹¡ó¹â¤ÈÂçÉýÂ³¿¡Ê£´Æü¤Ï£²£¹¡¥£³¡ó¹â¡Ë¡££Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¸þ¤±¼ûÍ×³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎÇä¾å¹â¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶ÈÂ¾¼Ò³ô¤Î³ô²Á¤â¤½¤í¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥«¥ª¡¦¥«¥¸¥Î³ô¤â¹â¤¤¡£¶ä²Ï¸ä³Ú½¸ÃÄ¡Ê£²£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£¸¡ó¡¢¶âº»Ãæ¹ñ¡Ê£±£¹£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£³¡ó¡¢±ÊÍøß´Ìç¡Ê£±£±£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó¡¢¿·¹ê¹ñºÝÈ¯Å¸¡Ê£²£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£¹ñ·ÄÀáÏ¢µÙÃæ¤ÎÇä¾åÁý¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÍøß´Ìç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¥«¥¸¥ÎÂç¼ê¥¦¥£¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥Ä¤¬¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤Ç¾¦¶È¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â»É·ã¤À¡£
¡¡¥»¥á¥ó¥È¤äÅ´¹Ý¤Ê¤ÉÁÇºà¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£°Âµ«³¤Íæ¿åÅ¥¡Ê£¹£±£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÀ¾Éô¿åÅ¥¡Ê£²£²£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ·úºà¡Ê£³£³£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¹â¡¢ÇÏ°È»³¹ÝÅ´¡Ê£³£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£¶¡ó¹â¡¢°È¹Ý¡Ê£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£´¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¼¥Í¥³¥ó¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£Ãæ¹ñÃæÅ´¡Ê£³£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÅ´·ú¡Ê£±£±£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢Ãæ¥ê¥ç¹ñºÝ¹©Äø¡Ê£²£°£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£¶¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÌê¶â²Ê¹©¡Ê£±£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£±óÍÎ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£¹¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£µ¡ó¡¢°°µ±¡Ê£¸£¸£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£·¡ó¡¢À¤ÌÐ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¸£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£°¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¹¥ºàÎÁ¤Î½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯£¹·îËö°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ÇÉÔÆ°»ºÀ¯ºö¤ÎºÇÅ¬²½¡¦Ä´À°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢½»ÂðÈÎÇä¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Æâ³°´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£¹·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬¶¯¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤¬¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÆðÃåÎ¦¡Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤ÎÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î£Î£Ù¥À¥¦¤¬Á°ÆüÈæ£°¡¥£¸¡ó¾å¾º¤·¡¢£´Æü¤Ö¤ê¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¤Î·Êµ¤»É·ãºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñÌ³±¡¡ÊÆâ³Õ¤ËÁêÅö¡Ë¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤Ï£¶Æü¡¢¹ñ·ÄÀáÏ¢µÙ¡Ê£±¡Á£·Æü¡ËÌÀ¤±¤Î£¸Æü¸áÁ°£±£°»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£±»þ¡Ë¤Ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎËÜÅÚ³ô¹â´üÂÔ¤â¥×¥é¥¹¡£ËÜÅÚ»Ô¾ì¤Ïº£·î£±Æü¤«¤é¤¤ç¤¦£·Æü¤Þ¤ÇµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¹á¹Á³ô¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤¬Ãæ¹ñ³ô¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤òÁê¼¡¤®¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÀè½µ¡¢£²£°£²£²Ç¯£³·î°ÊÍè¡¢Ìó£²Ç¯£·¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò²óÉü¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ê°µÎÏ¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÄÀ¤à¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢£É£Ã¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£·¡¥£¹¡ó¹â¤ÈÂçÉýÂ³¿¡Ê£´Æü¤Ï£²£¹¡¥£³¡ó¹â¡Ë¡££Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¸þ¤±¼ûÍ×³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎÇä¾å¹â¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶ÈÂ¾¼Ò³ô¤Î³ô²Á¤â¤½¤í¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥«¥ª¡¦¥«¥¸¥Î³ô¤â¹â¤¤¡£¶ä²Ï¸ä³Ú½¸ÃÄ¡Ê£²£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£¸¡ó¡¢¶âº»Ãæ¹ñ¡Ê£±£¹£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£³¡ó¡¢±ÊÍøß´Ìç¡Ê£±£±£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó¡¢¿·¹ê¹ñºÝÈ¯Å¸¡Ê£²£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£¹ñ·ÄÀáÏ¢µÙÃæ¤ÎÇä¾åÁý¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÍøß´Ìç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¥«¥¸¥ÎÂç¼ê¥¦¥£¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥Ä¤¬¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤Ç¾¦¶È¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â»É·ã¤À¡£
¡¡¥»¥á¥ó¥È¤äÅ´¹Ý¤Ê¤ÉÁÇºà¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£°Âµ«³¤Íæ¿åÅ¥¡Ê£¹£±£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÀ¾Éô¿åÅ¥¡Ê£²£²£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ·úºà¡Ê£³£³£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¹â¡¢ÇÏ°È»³¹ÝÅ´¡Ê£³£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£¶¡ó¹â¡¢°È¹Ý¡Ê£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£´¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¼¥Í¥³¥ó¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£Ãæ¹ñÃæÅ´¡Ê£³£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÅ´·ú¡Ê£±£±£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢Ãæ¥ê¥ç¹ñºÝ¹©Äø¡Ê£²£°£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£¶¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÌê¶â²Ê¹©¡Ê£±£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£±óÍÎ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£¹¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£µ¡ó¡¢°°µ±¡Ê£¸£¸£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£·¡ó¡¢À¤ÌÐ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¸£±£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£°¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¹¥ºàÎÁ¤Î½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯£¹·îËö°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ÇÉÔÆ°»ºÀ¯ºö¤ÎºÇÅ¬²½¡¦Ä´À°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢½»ÂðÈÎÇä¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë