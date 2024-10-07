¼¡²ó¤Î¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£ÃæµÜ¡¦¾´»Ò¤¬Æó¿ÍÌÜ¤Î¹Ä»Ò¤ò½Ð»º¡£Æ»Ä¹¤Ï¼«¿È¤Î·ì¤ò°ú¤¯Å·¹Ä¤ÎÃÂÀ¸¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤Æ¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¤½¤Î¼¡²óÊüÁ÷Ê¬¤È¤Ê¤ë¡¢Âè39²ó¡Ö¤È¤À¤¨¤Ìå«¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼10·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂè63ºî¡£¼ç¿Í¸ø¡É¤Þ¤Ò¤í¡É¤³¤È»ç¼°Éô¤òµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡Ù¡¢¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÂçÀÐÀÅ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤ÏÊ¿°Â»þÂåÃæ´ü¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¡£Æ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¤µ¤ó¡Ë¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢»ç¼°Éô¤¬¡Ö¸÷¸»»á¡á¸÷¤ë·¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î°ìÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè39²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÃæµÜ¡¦¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¤µ¤ó¡Ë¤¬Æó¿ÍÌÜ¤Î¹Ä»Ò¤ò½Ð»º¡£
¼¡´ü¹Ä°Ì¤ò¤á¤°¤ê¸ø¶ª¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Æ»Ä¹¤Ï¼«¿È¤Î·ì¤ò°ú¤¯Å·¹Ä¤ÎÃÂÀ¸¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆ»Ä¹¤ÈÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ë¼þ¡Ê»°±ºæÆÊ¿¤µ¤ó¡Ë¤ÎÂÎÄ´°²½¤Î±½¤¬µÜÃæ¤Ç¹¤Þ¤ë¡£
°ìÊý¡¢µ¢¾ÊÃæ¤Î¤Þ¤Ò¤í¤¬µ×¡¹¤Î²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¸»Ò¡ÊÆîº»ÎÉ¤µ¤ó¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤¬Æ»Ä¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢°Ôµ¬(¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó)¤¬°Ù»þ¡Ê´ßÃ«¸ÞÏ¯¤µ¤ó¡Ë¤Ë¥Ð¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿°Ù»þ¤Ï¡Ä¡Ä