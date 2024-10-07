ËÜÅÄÍã¡Ö¤¹¤ó¤´¤¯´¨¤¤¡×¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÇò¤¤¤â¤Õ¤â¤Õ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö´°àú¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡4ÆüÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤´¤¯´¨¤¤10ÅÙ¤È¤«12ÅÙ¤Ç¤¹¡¡20ÅÙÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Çò¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Öootd¡Ê¡áº£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¡Ë¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·»È¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤È¤³¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤ÆÇò¤¤¤â¤Õ¤â¤Õ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤À¤¡¡Á¡×¡Ö´°àú¡×¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£