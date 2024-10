デザイン性の高いTシャツ！GOODFOOD「佐藤詩織・鈴本美愉デザインのコラボTシャツ」

三共食品が展開する食品会社ならではの視点から生まれたサステナブルなライフスタイルブランド『GOODFOOD』より、元欅坂メンバー佐藤詩織さん、鈴本美愉さんとコラボレーションしたデザインTシャツ2型を2024年10月7日(月)に公式ECサイトにて販売中。

GOODFOOD「佐藤詩織・鈴本美愉デザインのコラボTシャツ」

Tシャツにはバナナの茎から作られたサステナブルな素材「BANANA CLOTH」を使用しています。

■コラボプロジェクト「MakesYouSmile」

今回のコラボプロジェクトのテーマは「Smile」。

大量廃棄されるバナナの茎から作られた素材「BANANA CLOTH」を使用しており、コラボ商品の売上の一部は、認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋( https://www.2h-nagoya.org/activities )を通じてフードバンクへ寄付します。

また「○○な世界にしていきたい」、このまま何もせず生活をすると「○○な世界になってしまう」というメッセージをプロジェクトテーマにし、今回「Smile」から、元欅坂メンバーの二人にTシャツをデザイン。

デザインに込めた思いや「BANANA CLOTH」生地の使用を通じて、SDGsやサステナブルな未来へのメッセージを発信する一方で、おしゃれに着こなすことができるデザイン性の高い商品に仕上がっています。

単なるファッションアイテムを超えて社会に貢献する新しい形を提案し、一人ひとりが持続可能な未来を築くための一歩を踏み出すきっかけとなるプロジェクト。

■佐藤詩織さん インタビュー

【デザインにはどのような想いが込められていますか?】

自由に生きて笑顔でいることは、簡単のようでも意外とむずかしい時もあるよなと思います。

このお洋服を着ているときは、着ている皆さんが自由に笑顔でいてもらえたらと願いを込めて、わざと手書きの遊びのあるデザインにしました。

【今回のプロジェクト「MakesYouSmile」をどう感じますか?】

わたしも日々フードロスを意識して生活しています。

どうしたら無駄をなくせるか、少しでも貧しいひとがいなくなってみんなが美味しいごはんを食べて幸せに暮らしてほしいと日々願っています。

そんな思いが少しでも届くようなプロジェクトなのではないかと思います。

【普段から意識しているサステナブルなことがあれば教えてください】

なるべくマイカトラリーを使うように、外でもらったり頼まないように徹底しています。

お野菜の皮などもそこに栄養が沢山含まれていたりして一石二鳥なので、皮まで料理に活かしたりもしています!

【おすすめコーディネート】

パンツスタイル、スカートスタイル、何にでも合わせやすいかなと思います!デザインも白地に胸元にワンポイントだけなので、柄のボトムスも合わせられると思います!皆さんのお気に入りの洋服に合わせてみてください!

■鈴本美愉さん インタビュー

【デザインにはどのような想いが込められていますか?】

今回「Smile」というテーマだったので、笑った時の口に注目してデザインしてみました。

食事をしている時、太陽を浴びた時、愛情を感じた時など、人が幸せに思う瞬間をそれぞれイラストにしています。

下の英文は「日々の暮らしの中に、ちょっとした幸せが広がっている。

」という意味になっています。

このTシャツを着てくださる皆さんと、笑顔の瞬間を一緒にと思いながら描きました。

【今回のプロジェクト「MakesYouSmile」をどう感じますか?】

もともとSDGsに興味があり、このお話がきた時にぜひこのプロジェクトに参加したいと思いました!お洋服を作ること自体環境に良くないと言われていますが、本来であれば捨てられるはずの廃棄物を使ってお洋服作りをするということにとても魅力を感じました。

バナナの茎を使った生地という点もユニークで惹かれました。

【普段から意識しているサステナブルなことがあれば教えてください】

マイボトル、エコバッグを持ち歩く、ものを長く使う、ものを買うときは慎重に考える、着なくなったお洋服は捨てずに譲る。

あと当たり前かもしれませんが、生活する上で使わない部屋の電気を消す、水の出し過ぎに注意をしています。

【おすすめコーディネート】

ぜひデニムに合わせて、カジュアルに着ていただきたいです!黒×ベージュの組み合わせもおすすめです。

■商品概要

商品名:佐藤詩織&鈴本美愉 Sustainable Message Tシャツ Type A[GF015]

( https://diner-store.jp/products/gf015 )

佐藤詩織&鈴本美愉 Sustainable Message Tシャツ Type B[GF016]

( https://diner-store.jp/products/gf016 )

発売日:2024年10月7日(月)

カラー:BLACK、WHITE

サイズ:L、XL

価格 :各11,000円(税込)

【佐藤詩織&鈴本美愉 Sustainable Message Tシャツ Type A[GF015]】

佐藤詩織さんがデザインした「スマイル」がテーマの一枚。

自由に生きて笑顔でいることは、簡単なようで意外と難しい瞬間もあります。

そんな時、このTシャツを着ている皆さんが少しでも自由に笑顔でいられますようにという願いを込めて、あえて手書き風の遊び心あるデザインに仕上がっています。

【佐藤詩織&鈴本美愉 Sustainable Message Tシャツ Type B[GF016]】

鈴本美愉さんがデザインした「スマイル」がテーマの一枚。

笑った時の口元に注目し、食事をしている瞬間や太陽を浴びた時、愛情を感じた時など人が幸せを感じるさまざまな瞬間をイラストで表現。

Tシャツを着てくださる皆さんと笑顔の瞬間を一緒にという想いが込められています。

下にある英文には「日々の暮らしの中に、ちょっとした幸せが広がっている」という意味を込め、シンプルで温かみのあるメッセージが日常に寄り添います。

■佐藤詩織さん プロフィール

アーティスト/陶芸家

武蔵野美術大学在籍時にアイドルグループ欅坂46の1期生になる。

絵画作品制作に留まらず、衣装制作、映像作品など幅広く活動。

現在は陶芸家として個展を開催する等、活動の幅を拡げている。

武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。

『第102回二科展』『第103回二科展』2年連続入選。

KOKUYO主催「キャンパスアートアワード2019」最終審査員

Diane Be True #BETRUEART『Be true to yourself』発表。

陶芸の個展を2度開催。

■鈴本美愉さん プロフィール

欅坂46の1期生として活躍していた。

愛知県出身。

2020年にグループを卒業。

高いダンススキルで注目されていた鈴本美愉さんは、現在女優として活躍するだけではなく、舞台への出演、2021年から2024年にはアパレル業界でファッションブランド「Muleau(ムル)」のプロデュースを行うなど精力的に活動。

また2024年からアート活動も開始。

個展を開くなど、活動の幅を広げている。

