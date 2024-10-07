¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡©¡×¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦°æÅÄÀé½©¤¬Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ÈÀ¸³è¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤³¤Þ¤ä¤«¤ËÄÖ¤ë¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥Þ¥ó¥¬
¡¡¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê³¨ÊÁ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î°æÅÄÀé½©¤µ¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÂÔË¾¤Î¿·´©¥¨¥Ã¥»¥¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤´¤Ï¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½»æ¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¤É¤Î¥Ñ¥½¥³¥óµ¡¼ï¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡© MSX¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò½ä¤ëÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿©¡×¡£Ãø¼Ô¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤ë¿©»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³Ú¤·¤ß¤È´î¤Ó¤¬¡¢¤³¤Þ¤ä¤«¤ÊÉ®Ã×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð°ìÆü¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ëÄ«¿©¤Î¥Ñ¥ó¡£¥Ä¥Ê¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤Ë¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡¢¤¢¤ó¤³¤È¥¤¥Á¥´¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤ÈÂ¿¹¬´¶¡£¿©»ö¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Î¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Âð»Å»ö¤Î¿È¤æ¤¨¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Ï¡Ö¤Û¤Ü°ìÆüÃæ¡¢Ç¯Ãæ²È¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ½é¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ½ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎÁÍý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼«¤é¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£ñ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÈÃæ²Ú¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÇÉ¤«¤é¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£½µËö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êºî¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¿©¤Ù¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡£»°»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤È¤ÎÈÕ¼àetc.¡£
¡¡´ðËÜ¤ÏÃúÇ«¡¢¤À¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¶ñ¹ç¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£Á´ÊÇ¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢Ãø¼Ô¼«¿È¤Î¼«²èÁü¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥Þ¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿¡¢Äø¤è¤¤¤Î¤ó¤Ó¤ê´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤ê¤È¤Æ¡¢³Ú¤·¤µ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤Ï¡¢¹â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¡¢¹ë²Ú¤Ê³°¿©¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¤À¤±¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤³¤½Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤ÏËèÆü¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡È²¿¤«¡É¤òÃµ¤¹ËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Î½ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ãø¼Ô¤ÏÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤ÊËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤æ¤¯¡£¥é¥ó¥Á¤Î¤ªÅ¹¤ò³«Âó¤·¤è¤¦¤È¶á½ê¤òÃµº÷¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¼Â²È¤«¤é¿©´ï¤ò¾ù¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ï¡Ê¤¦¤Ä¤ï¡ËÆ»³Ú¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢»®¤Î³¨ÉÕ¤±¤ËÄ©Àï¡£Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿È¤ÃÖ¤¤Ë¡¢ÁÄÉãÊì¤Î²È¤¸¤Þ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î¡¢´ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âè2¾Ï¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÈÂ²»Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©´ï¤ò¼´¤È¤·¤Æ»°À¤Âå¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¯¹½À®¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂè4¾Ï¤ÇÃø¼Ô¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¡£¿·¤·¤¤³¹¡¢¿·¤·¤¤¡Ö²È¡×¤Ø°Ü¤ê½»¤ß¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤ËÂçËÁ¸±¤À¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤´¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤ªÏÃ¤À¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è¤â¿ÍÀ¸¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¼¡Âè¡£¤Þ¤º¤Ïº£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤«¤éËÁ¸±¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊËÜ¤À¡£
Ê¸¡á³§Àî¤Á¤«