福島県の薄皮饅頭や、静岡県のうなぎパイも！あさひかわ菓子博2025

第28回全国菓子大博覧会・北海道実行委員会は、2025年5月30日から6月15日まで旭川市(道北アークス大雪アリーナ、旭川地場産業振興センター(道の駅あさひかわ)、旭川市大雪クリスタルホール)で開催されるあさひかわ菓子博2025、前売券のコンビニ、インターネットの販売を10月10日より開始します。

あさひかわ菓子博2025

【イベント概要】

イベント名:第28回全国菓子大博覧会・北海道 あさひかわ菓子博2025

開催期間 :2025年5月30日(金)〜6月15日(日)

開催時間 :10:00〜18:00(最終日は17:00まで)

開催場所 :道北アークス大雪アリーナ、旭川地場産業振興センター

(道の駅あさひかわ)、旭川市大雪クリスタルホール

主催 :第28回全国菓子大博覧会・北海道 実行委員会

(北海道菓子工業組合、旭川市ほか)

後援 :総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、文化庁、中小企業庁、

観光庁、北海道、北海道教育委員会、旭川市、旭川市教育委員会、

北海道市長会、北海道町村会、旭川商工会議所(2024年9月時点)

【入場券について】

■普通入場券販売価格 <前売期間>2024年4月27日(土)〜2025年5月29日(木)

大人普通入場券 1,500円(税込) 前売価格1,200円(税込)

中学・高校生普通入場券 1,200円(税込) 前売価格1,000円(税込)

小学生普通入場券 800円(税込) 前売価格 600円(税込)

※このほか特別割引入場券、一般団体入場券があります。

■販売場所<店頭販売>

ローソン、セブン-イレブン、セイコーマート、北海道内各商工会議所、道の駅あさひかわ売店、旭川観光物産情報センター(旭川駅構内)、JTBイオンモール旭川西店、厚友会 上川合同庁舎店、厚友会 旭川地方合同庁舎店、JTBイオン北見店、実行委員会事務局、道新プレイガイド、札幌市民交流プラザチケットセンター、北海道どさんこプラザ札幌店、JTBトラベルゲート札幌

※全道の菓子店でも購入が可能です。

■販売場所<インターネット販売>

ローソンチケット: https://l-tike.com/kashihaku-hokkaido/

チケットぴあ : https://w.pia.jp/t/kashihaku2025-asahikawa/

道新プレイガイド: https://doshin-playguide.jp/products/detail.php?product_id=4582

※販売場所が変更になる場合があります。

※各販売場所の所在地、販売時間、券種など詳しい情報は公式ホームページを確認してください。

これまでは販売店が限定されていましたが、コンビニ・インターネットでの販売開始により、全国各地で購入できるようになりました。

前売券を購入した方を対象に、お得な割引サービスも実施中で、対象のお店も続々増加中です。

全国各地のお菓子が楽しめるお菓子の祭典です。

【第28回全国菓子大博覧会・北海道 前売券購入者特典サービス】

POINT1 前売券提示で「何度でも」特典サービスが受けられます

POINT2 対象店は旭川、札幌市内を中心に道内約150店舗!

POINT3 対象の菓子店はいつでもお会計の3%割引!(一部商品を除く)

POINT4 お会計の10%割引になる飲食店も!

【購入者特典の受けられるお店の一例】

<旭川市内>

■壺屋(き花の杜、ときの杜買物公園、なゝ花窓館)

■一久大福堂旭川本店

■北かり旭川本店

■北きた東旭川店

■福居製餡所工場直売店

■梅屋工場直売所

■焼鳥専門ぎんねこ

■焼肉魂

■梅光軒(旭川空港店、旭川本店、旭川ラーメン村店、道の駅あさひかわ店)

■蜂屋(創業店、本店)

■らーめん橙ヤ(旭川本店、末広店、東光店)

■らーめんや天金(4条店、ラーメン村店)

■大雪地ビール館

■OMO7旭川by星野リゾート OMOカフェ&バル

■層雲峡朝陽亭

■層雲峡温泉 朝陽リゾートホテル

■プレミアホテル-CABIN-旭川

■旭川観光物産情報センター駅naka

■道の駅あさひかわ売店

<札幌市内>

■きのとや(大通公園店、琴似店、白石本店、東苗穂工場直売店、ファーム店)

■一久大福堂(清田ミニショップ、琴似店、月寒中央店、南郷8丁目店、円山店)

■菓か舎すすきの店

■三八菓舗 本社店

■べんべや

<宗谷方面>

■菓子司 松屋

■菓子夢工房 くどう

■長生堂寺嶋菓子舗

■御菓子司小鹿

■リュミエール

<道南方面>

■菓匠 ゆめや

■大黒屋菓子店

■わかさいも本舗 登別本店

■わかさいも本舗 洞爺湖本店

【あさひかわ菓子博2025おすすめポイント!】

(1) スイーツファミリーランド北海道の参加菓子メーカー7社が決定!

全国菓子大博覧会の人気コンテンツ!楽しいゲームや珍しいお菓子のサンプリングなど、大人から子どもまで楽しめる参加・体験型のコーナー「スイーツファミリーランド北海道」は今回も大手菓子メーカー7社が協力。

※参加大手菓子メーカー7社(カルビー(株)、(株)不二家、(株)ブルボン、(株)明治、森永製菓(株)、山崎製パン(株)、(株)ロッテ)

(2) 全国のお菓子の販売も続々決定!

全国都道府県自慢のお菓子を購入できる販売ブースの販売商品も続々決定。

日本三大まんじゅうの一つ、福島県の薄皮饅頭や、静岡県のうなぎパイ、京都で有名な八ツ橋、山梨県の信玄餅、広島県のもみじ饅頭など、北海道では普段購入できない全国人気のお菓子も含めた1,000品以上の販売を予定しています。

【第28回全国菓子大博覧会・北海道 開催内容】

<道北アークス大雪アリーナ・屋内会場>

道北アークス大雪アリーナ内では、全国から集まるお菓子の展示を行います。

■シンボル展示

巨大ドームの中に入って360°視界いっぱいに広がる全天周プロジェクションマッピング映像を投影。

和洋菓子が彩る平和な日常からお菓子の原材料の宝庫である北海道の産地等、大迫力の映像を体験できます。

また、美味しいお菓子を作り続けられることへ感謝を込めて、業界が一体となって「平和を祈る折り鶴」を全国から集め、展示します。

会場を訪れた人が、お菓子を食べることへの幸せに包まれ、平和への願いが自然に心に湧き上がってくるようなシンボル展示を目指します。

■工芸菓子展示

全国の菓匠(菓子職人)達が伝統の技を駆使して制作した工芸菓子を、一堂に集めて展示します。

和・洋菓子のそれぞれの世界観に合わせた空間を構築し、お菓子の持つ高い文化性や芸術性を通じて、人々に感動を与える菓匠の技を紹介します。

菓子文化及び技術の継承・発展に寄与します。

(本出展品は褒賞審査の対象となります。

)

全国都道府県菓子工業組合、全国菓子研究団体連合会、全日本洋菓子工業会、日本洋菓子協会連合会が出展予定です。

■お菓子の実演コーナー

お菓子の製作現場を通して実際に技術を見ていただくコーナーです。

製作したお菓子はその場で配布を予定しています。

■全国菓子関連団体展示エリア

全国のお菓子の協会や菓子関連団体が出展し、各地域のお菓子の魅力や活動内容を紹介します。

■受賞作品展示エリア

全国から応募のあった一般菓子の審査において、名誉総裁賞、内閣総理大臣表彰、農林水産大臣賞などを受賞した商品を展示します。

■大雪茶屋

野点スタイルでお抹茶と和菓子が楽しめる『大雪茶屋』が登場します。

<道北アークス大雪アリーナ・屋外会場、旭川地場産業振興センター>

屋外では、毎日内容の変わるステージや、体験・飲食・物販エリアを展開します。

■たいせつステージ

全国都道府県のお菓子や特産物、観光を紹介するPRサンプリングイベントを行います。

■北の大地グルメコーナー

北海道の食材を使用したグルメ屋台を展開。

テイクアウト形式で、北海道グルメを気軽に堪能できます。

■協賛エリア

スポンサー企業のPRブースを展開します。

飲食・展示・物販・体験などを予定しています。

■スイーツファミリーランド北海道

大手菓子メーカー協力のもとゲームや珍しいお菓子のサンプリングなど、大人から子どもまで楽しめる参加・体験型コンテンツを実施します。

出店予定メーカー(カルビー(株)、(株)不二家、(株)ブルボン、(株)明治、森永製菓(株)、山崎製パン(株)、(株)ロッテ)

■全国スイーツマーケット

全国各都道府県のお菓子を一堂に集め、その地域でしか買えないお菓子が購入できるエリアを設けます。

