¡ÖTIRTIR¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥¿¥ó¥Õ¥ë¥ê¥Ã¥×¡É¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥í¥Õ¥È¡¦¥×¥é¥¶¤Ë¤ß¤ó¤ÊµÞ¤¤¤Ç
´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTIRTIR¡Ê¥Æ¥£¥ë¥Æ¥£¥ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET¡×¤¬È¯Çä¡£
10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥×¥é¥¶¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡Ê¥í¥Õ¥È¤Î¤ß°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
TIRTIR¤ÎWATERISM LIP¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
TIRTIR¤Î¡ÖWATERISM LIP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤éÌó4¥«·î¤ÇÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô56Ëü¸Ä¤òÃ£À®¡ª
È¯Çä¤òµÇ°¤·5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿POPUP¤Ç¤Ï¡¢ºÇÄ¹Ìó7»þ´ÖÂÔ¤Á¤ÎÂçÀ¹¶·¡¢8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎQoo10¥á¥¬³ä¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖWATERISM LIP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¿§¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡È¥¿¥ó¥Õ¥ë¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¡ÖWATERISM GLOW TINT¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬È¯Çä·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
#PEACH¡¢#FIG¡¢#PLUM¤Î3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³Æ2¿§¤òÁªÄê¤·¤¿¡¢2¿§1¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¡£
Ã±¿§¤ÇÅÉ¤ì¤Ð¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¤¤¤¼«Á³¤Ê¿§¤Å¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿§Ì£¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¤ÆÅÉ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¿°¤òºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥á¥¤¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»È¤¤Êý¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Åí¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¿°¤Ë
1¤ÄÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åí¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET PEACH MLBB¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥é¥ë¤Î¡Ø02 MERRY CORAL¡Ê¥á¥ê¡¼¥³¡¼¥é¥ë¡Ë¡Ù¤È¡¢À¶Á¿¤Ê¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡Ø09 SALMON SYRUP¡Ê¥µ¡¼¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤Î¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ô¡¼¥Á¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨09¤Î¤ß¥Ñ¡¼¥ë¤¢¤ê
2¿§¤ò½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅí¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¿°¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇ´Ëì¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥°¡Ê¥¤¥Á¥¸¥¯¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET FIG MLBB¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡Ø03 SAND MOND¡Ê¥µ¥ó¥É¥â¥ó¥É¡Ë¡Ù¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ø05 SCOTCH SHOT¡Ê¥¹¥³¥Ã¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Î¡¢¥Õ¥£¥°¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨03¤Î¤ß¥Ñ¡¼¥ë¤¢¤ê
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇ´Ëì¥«¥é¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¤â¡¢½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¥Ö¥ë¥Ù¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥é¡¼
¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥×¥é¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET PLUM MLBB¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
Âç¿Í¤Ê¤¯¤¹¤ß¥â¡¼¥Ö¥í¡¼¥º¤Î¡Ø01 MAUVE ROSE¡Ê¥â¡¼¥Ö¥í¡¼¥º¡Ë¡Ù¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ð¡¼¥¬¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¡Ø07 CASSIS PLUM¡Ê¥«¥·¥¹¥×¥é¥à¡Ë¡Ù¤Î¡¢¥×¥é¥à¥¿¥ó¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨01¤Î¤ß¥Ñ¡¼¥ë¤¢¤ê
Ç»¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë2¿§¤ò½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ÆâÍÆÎÌ¡§³Æ1.8g¡ß2ËÜ
¢¨¸Ä¿Í¤ÎÈ©¤ä¿°¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¥«¥é¡¼¤Èº¹¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¨´°Çä¤ÎÍ½´¶¡Ä¡ª
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET¡×¤Ï¡¢10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥×¥é¥¶¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡Ê¥í¥Õ¥È¤Î¤ß°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º1¤Ä¤Î²Á³Ê¤Ç2¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤Î¤ª»î¤·ÍÑ¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ý
¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TIRTIR ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tirtir.co.jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒD&ACE ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥×¥é¥¶¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡Ê¥í¥Õ¥È¤Î¤ß°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
TIRTIR¤ÎWATERISM LIP¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
TIRTIR¤Î¡ÖWATERISM LIP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤éÌó4¥«·î¤ÇÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô56Ëü¸Ä¤òÃ£À®¡ª
¤½¤ó¤Ê¡ÖWATERISM LIP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¿§¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡È¥¿¥ó¥Õ¥ë¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¡ÖWATERISM GLOW TINT¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬È¯Çä·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
#PEACH¡¢#FIG¡¢#PLUM¤Î3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³Æ2¿§¤òÁªÄê¤·¤¿¡¢2¿§1¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¡£
Ã±¿§¤ÇÅÉ¤ì¤Ð¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¤¤¤¼«Á³¤Ê¿§¤Å¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿§Ì£¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¤ÆÅÉ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¿°¤òºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥á¥¤¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»È¤¤Êý¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Åí¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¿°¤Ë
1¤ÄÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åí¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET PEACH MLBB¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥é¥ë¤Î¡Ø02 MERRY CORAL¡Ê¥á¥ê¡¼¥³¡¼¥é¥ë¡Ë¡Ù¤È¡¢À¶Á¿¤Ê¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡Ø09 SALMON SYRUP¡Ê¥µ¡¼¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤Î¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ô¡¼¥Á¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨09¤Î¤ß¥Ñ¡¼¥ë¤¢¤ê
2¿§¤ò½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅí¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¿°¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇ´Ëì¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥°¡Ê¥¤¥Á¥¸¥¯¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET FIG MLBB¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¡Ø03 SAND MOND¡Ê¥µ¥ó¥É¥â¥ó¥É¡Ë¡Ù¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ø05 SCOTCH SHOT¡Ê¥¹¥³¥Ã¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Î¡¢¥Õ¥£¥°¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨03¤Î¤ß¥Ñ¡¼¥ë¤¢¤ê
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇ´Ëì¥«¥é¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¤â¡¢½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¥Ö¥ë¥Ù¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥é¡¼
¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥×¥é¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET PLUM MLBB¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
Âç¿Í¤Ê¤¯¤¹¤ß¥â¡¼¥Ö¥í¡¼¥º¤Î¡Ø01 MAUVE ROSE¡Ê¥â¡¼¥Ö¥í¡¼¥º¡Ë¡Ù¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ð¡¼¥¬¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¡Ø07 CASSIS PLUM¡Ê¥«¥·¥¹¥×¥é¥à¡Ë¡Ù¤Î¡¢¥×¥é¥à¥¿¥ó¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨01¤Î¤ß¥Ñ¡¼¥ë¤¢¤ê
Ç»¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë2¿§¤ò½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ÆâÍÆÎÌ¡§³Æ1.8g¡ß2ËÜ
¢¨¸Ä¿Í¤ÎÈ©¤ä¿°¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¥«¥é¡¼¤Èº¹¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¨´°Çä¤ÎÍ½´¶¡Ä¡ª
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖWATERISM GLOW TINT MINI SPECIAL SET¡×¤Ï¡¢10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥×¥é¥¶¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡Ê¥í¥Õ¥È¤Î¤ß°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º1¤Ä¤Î²Á³Ê¤Ç2¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤Î¤ª»î¤·ÍÑ¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ý
¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TIRTIR ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tirtir.co.jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒD&ACE ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹