SEVENTEEN、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」ハイライトメドレーを公開

SEVENTEENの新しいアルバムのハイライトメドレーが公開された。SEVENTEENは10月7日、公式YouTubeチャンネルに12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」のハイライトメドレーを公開した。先日公開されたトラックサンプラーが新しいアルバムの雰囲気を匂わせたとすると、今回の映像では新曲のメロディと歌詞まで含まれ、ファンの期待をさらに高めた。

もっとも多くの関心が集まる曲はやはりタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」だ。この曲はR&B、ヒップホップジャンル特有のグルーブ感のあるメロディが混ざり合い、トラックの上で調和をなしたボーカルとビンテージなサウンドが聞く楽しさを倍増させる。SEVENTEENは「LOVE, MONEY, FAME(feat. DJ Khaled)」で様々な感情の中から、“愛”をテーマにする。「みんな欲しがる、愛、お金、名誉。But only want you」「君なしで輝く Fame 僕はほしくない。君の愛一つ、それでいい」という歌詞を通じて愛に対するSEVENTEENの率直な姿勢とCARAT(SEVENTEENのファン名)に対する変わらない気持ちが伝わる。最初のトラック「Eyes on you」は、軽快なビートとさわやかなサウンドが印象的なハウスジャンルの曲だ。SEVENTEENはイギリスの有名DJでプロデューサーのShift K3Yとコラボレーションしたこの曲で、彼らの持つ爽やかな魅力をアピールする。トラックリスト公開後、ファンの関心が集まった「1 TO 13」は、SEVENTEENの深い愛情と誓いを表現する。軽快なリズムをベースに温かさとエネルギーを感じられるメロディが心地よい。「You make my day」「You make my dawn」など、SEVENTEENの今までとこれからが溶け込んだ歌詞も胸を打つ。3曲のユニットごとの新曲は、SEVENTEENの幅広い表現力を実感させる。ジャージーなピアノ旋律にボーカルチームの包み込むような優しい声が合わせられた「飴」、幻想的なシンセサウンドが印象的なパフォーマンスチームの「Rain」、「相変わらず僕は渇いている」という歌詞でヒップホップチームの熱望を表現した「Water」など、各ユニットの個性と力が目立つ曲がアルバムを埋め尽くしている。SEVENTEENのアルバムプロデューサーであるウジを筆頭にS.COUPS、ホシ、ウォヌ、ミンギュ、バーノン、ディノなど、メンバーの半数以上が新しいアルバムに収録された全曲の作詞、作曲に参加し、自主制作力の高さを再び証明した。「相手を信じて感情を共有し、悩みを解消しよう」というメッセージが盛り込まれたアルバムであるだけに、メンバーの正直な心のうちが見られると期待されている。SEVENTEENは14日の午後6時、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」を発売する。新しいアルバムは予約販売開始から約2週間で先注文量300万枚を超えた。彼らはカムバック直前の12〜13日、高陽(コヤン)総合運動場でワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を開始させた後、アメリカ、日本、アジアの主要都市で公演を続けていく予定だ。