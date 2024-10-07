Ãæ¹ñ¡¢24¨¡25Ç¯¤âÀ¤³¦ºÇÂç¤Î£Ì£Î£Ç¹ØÆþ¹ñ¤Ë¡á£É£Å£Á
Katya Golubkova¡¡Yuka Obayashi
[¹Åç £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡Ê£É£Å£Á¡Ë¤ÎÄç¿¹·ÃÍ´¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»Ô¾ì¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¤Ï£·Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬º£Ç¯¤ÈÍèÇ¯¤âÀ¤³¦ºÇÂç¤Î±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¹ØÆþ¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£»º¶ÈÍÑ¤Î¼ûÍ×¤¬²¢À¹¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¹ñ¤ÏºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤Î£Ì£Î£Ç¹ØÆþ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¼ûÍ×¤Ï£±¨¡£¸·î¤ËÌó£±£°¡óÁý²Ã¡£¼ç¤Ë»º¶ÈÉôÌç¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤Ç£²£µÇ¯¤Ë¤Ï£²£³Ç¯Èæ¤Ç£±£¶¡óÁý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£¹Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²ñµÄ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Äç¿¹»á¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÈÍèÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Æþ¤¬ÎÏ¶¯¤¤¹ñÆâ¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤òÇØ·Ê¤Ë²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î£Ì£Î£Ç»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ·Á³¥¬¥¹¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥¬¥¹¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ì£Î£Ç¼õ¤±Æþ¤ì´ðÃÏ¤â¤¢¤ë¡£
Äç¿¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£É£Å£Á¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¬¥¹¼ûÍ×¤¬º£Ç¯£¹¡ó¶á¤¯Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÍèÇ¯¤Ï£¸¡óÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×³ÈÂç¤äÍ¢Á÷»º¶È¤ÎÂçÎÌ¤Î¥¬¥¹¾ÃÈñ¤¬ÇØ·Ê¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢»º¥¬¥¹¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·ÐÍ³¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë·ÀÌó¤¬º£Ç¯Ëö¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¹ÔÊý¤¬Åß¤ò¹µ¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÉÔÆ©ÌÀÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£