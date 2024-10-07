ÀµµÁ¤È°¤ÎSM¥×¥ì¥¤¡Ê!?¡ËºÆ¤Ó¡ª TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×Âè2´üÀ©ºî·èÄê
¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×Âè2´ü¡Û
10·î5Æü È¯É½
¡Ú¡ÚËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡ÛTV¥¢¥Ë¥áÂè2´üÀ©ºî·èÄêÆÃÊó±ÇÁü¡Û
10·î5Æü È¯É½
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×Âè2´ü¤ÎÀ©ºî·èÄê¤ò10·î5Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¾®ÌîÃæ¾´Âç»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£ËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¡¦É¢¤¦¤Æ¤Ê¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³°¤ÎÁÈ¿¥¤Î½÷´´Éô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËâË¡¾¯½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1´ü¤Ï2024Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè2´üÀ©ºî·èÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
✨ ÀµµÁ¤È°¤ÎSM¥×¥ì¥¤(!?)ºÆ¤Ó³«Ëë✨- TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡×¸ø¼° (@mahoako_anime) October 5, 2024
¨¬¨¬¨¬#ËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¨¬¨¬¨¬
TV¥¢¥Ë¥áÂè2´üÀ©ºî·èÄê✨
ÆÃÊó±ÇÁü¸ø³«✨
¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
°¤ÎÁÈ¿¥¥³¥á¥Ç¥£ºÆÍè♡
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢§ÆÃÊó±ÇÁü¢§https://t.co/XdyWxFXRfs#¤Þ¤Û¤¢¤³ #¤Þ¤Û¤¢¤³¥¢¥Ë¥á pic.twitter.com/nybWZu82Rh
(C)¾®ÌîÃæ¾´Âç¡¦ÃÝ½ñË¼/ËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ