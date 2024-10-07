¢£¥Ð¥¹¤Ç¤´ÉØ¿Í¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿»ä¡Ä

»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤È¤­¤É¤­¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¿Æ¤Î»ä¤è¤êÀè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ£´Ñ¤·¤¿Êª¸À¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£

¤³¤ÎÁ°¤â¡Ä



¤¤¤¯¤é¤ªÇ¯¤ò¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆËèÆü¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢²æÀè¤Ë¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤´ÉØ¿Í¤Ë¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤â¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¥â¥À¥â¥À¤¹¤ë»ä¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÀÊ¤ò¾ù¤ëºÝ¤Ë¤âÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Ç²Ý¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤â·ë¶É¤»¤Ã¤«¤Á¤¹¤®¤Æ¼é¤ì¤º¡Ä



¤È¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊì¤ò¸«¤¿Â©»Ò¤¬¡Ä

¢£¤½¤ÎË«¤áÊý¡Ä¡ª



¿Í³Ê¤ò¤Û¤á¤Æ¡¢¥¢¥¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ä¤Ê¤É¼ç¸ì¤Ç»Ï¤Þ¤ëÊ¸¡Ë¤ÇË«¤á¤ë¡£

¡ÖË«¤áÊý¤Î¹âÆ­¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó!!¡×

¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¿Æ!?¡×¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Â©»Ò¤ÎË«¤áÊý¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¾åµé¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤â¸«½¬¤ï¤Í¤Ð¡£

¤È¤¢¤ëÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¡£Â©»Ò¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤²¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Â©»Ò¤ò´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ç¤­¤ÆË«¤á¤³¤È¤Ð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»ä¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª
¤¤¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¡£
(¥æ¥­¥ß)