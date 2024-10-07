¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡ÖBLACK FRIDAY´Ô¸µº×¡×¤ò³«»Ï! WAON POINTºÇÂç20%´Ô¸µ
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¤Ï¡¢10·î7Æü¤è¤ê¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç¤ÇWAON POINT¤¬ºÇÂç20%´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡ÖBLACK FRIDAY´Ô¸µº×¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢5·î1Æü¤è¤ê¥¤¥ª¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¤¥ª¥ó¤Î¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëWAON POINT¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªµÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖBLACK FRIDAY´Ô¸µº×¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤ËËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢10·î7Æü¡Á12·î1Æü¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¦±þÊçÄùÀÚ¤Ï12·î2Æü¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(1)¡Ö¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¡ß¥á¡¼¥«¡¼¹çÆ±´ë²è¡¡WAON POINTºÇÂç20%´Ô¸µ¡×
1²ó¤Î²ñ·×¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ3ÅÀ°Ê¾å¤«¤ÄÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ÎÇã¤¤¾å¤²¹ç·×¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢WAON POINT¤òºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
(1)ÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¡§200¥Ý¥¤¥ó¥È
(2)ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¡§600¥Ý¥¤¥ó¥È
(3)ÀÇ¹þ6,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¡§1,200¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬É¬Í×¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿WAON POINT¤¬¤¿¤Þ¤ë¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ»þ¤Ë¥ì¥¸¤Ç·Ç¼¨¤¹¤ë¡£
¢¨¥³¥¯¥ß¥ó¥¢¥×¥ê¤äiAEON¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎWAON POINT¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¨¿ÊÄè¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¸Â¤Ï¡¢1²ñ·×/1,200¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæ¹ç·×10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(2)¡¡¡Ö¥ì¥·¡¼¥È±þÊç¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Ç±þÊç¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£
(A)Âè1ÃÆ¡ÁÂè8ÃÆ¡¡Áí·×500Ì¾¤Ë¿ÊÄè
(B)¾ÞÉÊ¤ÏËè½µÊÑ¤ï¤ë
(C)Âè°ì²ó±þÊçÄùÀÚ11·î4Æü¡¢ÂèÆó²ó±þÊçÄùÀÚ12·î2Æü
(D)¶âÍËÆü¤Î¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤Ç±þÊç¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÅöÁª³ÎÎ¨¤¬2ÇÜ
ÀìÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¥ì¥·¡¼¥È²èÁü¤òUP¤·±þÊç¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÇã¤¤Êª¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊÅù¤Ï½èÊýäµ¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â»ÙÊ§¤¤(¼ýÇ¼Âå¹Ô)¡¢¤¿¤Ð¤³¡¢POSA¥«¡¼¥É¡¢ÇÛÁ÷ÎÁ¶â(ÂðµÞÊØÅù)¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(1).(2)ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É(HAC¡¦¶â¸÷ÌôÉÊ¡¦¤È¤ò¤·¤äÌô¶É´Þ)¡¢¥·¥ß¥ºÌôÉÊ¡¢´ÝÂç¥µ¥¯¥é¥ðÌô¶É¡¢¤è¤É¤ä ¥¯¥¹¥ê¤Î¥Þ¥ë¥¨¡¢¥³¥¯¥ß¥ó¡¢¤Õ¤¯ÌôÉÊ¡¢¥×¥×¥ì¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(2)¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ï¡¢NARCIS¡¢MASAYA¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥×¥é¥¹¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢¥¦¥§¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡£
¤Ê¤ª¡¢1Ëç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤¬´ð½à¤Î¶â³Û¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Ê£¿ô¥ì¥·¡¼¥È¤ò¹ç»»¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢5·î1Æü¤è¤ê¥¤¥ª¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¤¥ª¥ó¤Î¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëWAON POINT¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªµÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖBLACK FRIDAY´Ô¸µº×¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤ËËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(1)¡Ö¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¡ß¥á¡¼¥«¡¼¹çÆ±´ë²è¡¡WAON POINTºÇÂç20%´Ô¸µ¡×
1²ó¤Î²ñ·×¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ3ÅÀ°Ê¾å¤«¤ÄÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ÎÇã¤¤¾å¤²¹ç·×¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢WAON POINT¤òºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
(1)ÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¡§200¥Ý¥¤¥ó¥È
(2)ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¡§600¥Ý¥¤¥ó¥È
(3)ÀÇ¹þ6,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¡§1,200¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬É¬Í×¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿WAON POINT¤¬¤¿¤Þ¤ë¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ»þ¤Ë¥ì¥¸¤Ç·Ç¼¨¤¹¤ë¡£
¢¨¥³¥¯¥ß¥ó¥¢¥×¥ê¤äiAEON¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎWAON POINT¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¨¿ÊÄè¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¸Â¤Ï¡¢1²ñ·×/1,200¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæ¹ç·×10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(2)¡¡¡Ö¥ì¥·¡¼¥È±þÊç¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Ç±þÊç¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£
(A)Âè1ÃÆ¡ÁÂè8ÃÆ¡¡Áí·×500Ì¾¤Ë¿ÊÄè
(B)¾ÞÉÊ¤ÏËè½µÊÑ¤ï¤ë
(C)Âè°ì²ó±þÊçÄùÀÚ11·î4Æü¡¢ÂèÆó²ó±þÊçÄùÀÚ12·î2Æü
(D)¶âÍËÆü¤Î¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤Ç±þÊç¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÅöÁª³ÎÎ¨¤¬2ÇÜ
ÀìÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¥ì¥·¡¼¥È²èÁü¤òUP¤·±þÊç¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÇã¤¤Êª¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊÅù¤Ï½èÊýäµ¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â»ÙÊ§¤¤(¼ýÇ¼Âå¹Ô)¡¢¤¿¤Ð¤³¡¢POSA¥«¡¼¥É¡¢ÇÛÁ÷ÎÁ¶â(ÂðµÞÊØÅù)¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(1).(2)ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É(HAC¡¦¶â¸÷ÌôÉÊ¡¦¤È¤ò¤·¤äÌô¶É´Þ)¡¢¥·¥ß¥ºÌôÉÊ¡¢´ÝÂç¥µ¥¯¥é¥ðÌô¶É¡¢¤è¤É¤ä ¥¯¥¹¥ê¤Î¥Þ¥ë¥¨¡¢¥³¥¯¥ß¥ó¡¢¤Õ¤¯ÌôÉÊ¡¢¥×¥×¥ì¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(2)¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ï¡¢NARCIS¡¢MASAYA¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥×¥é¥¹¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢¥¦¥§¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡£
¤Ê¤ª¡¢1Ëç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤¬´ð½à¤Î¶â³Û¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Ê£¿ô¥ì¥·¡¼¥È¤ò¹ç»»¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£