タイヤの空気圧と内部温度をリアルタイムに管理！ファイブゲート「AirSafeシリーズ」2機種

ファイブゲート「AirSafeシリーズ」2機種

ファイブゲートは、4輪普通乗用車用タイヤの空気圧と内部温度をリアルタイムに管理して安全運転をサポートする、次世代TPMS(Tire Pressure Monitoring System)新製品として、AirSafe(エアセーフ) シリーズの「AS-4CV」、「AS-4SV」2機種を、2024年11月26日から発売。

【新製品AirSafe、「AS-4CV」「AS-4SV」概要】

今回発売するAirSafe 「AS-4CV」「AS-4SV」は、既発売の「AS-CV2」「AS-SV2」の後継機種です。

レシーバー(表示部)は、先代モデルより小型化し、車内での設置場所がさらに選択可能になりました。

また、プッシュスイッチによる各種設定が容易になり、新方式のUSB給電による利便性も向上しました。

空気圧センサー部は、先代モデルよりも小型化を実現し、剛性と耐久性を向上しました。

【新製品AirSafe、「AS-4CV」「AS-4SV」の特徴】

AirSafe、「AS-4CV」「AS-4SV」は、多くの自動車メーカーが正式採用している、タイヤの内側に設置する「直接式センサー」のため、センサー部の破損や紛失がなく、長期間にわたりタイヤの空気圧と内部温度を正確に、そしてリアルタイムにモニタリングします。

また、日本国内の電波法をクリアする315MHzの周波数に適合しています。

空気圧不足に起因するタイヤトラブルは、外出先で突然走行不能になることが多いため、リアルタイムにタイヤの空気圧が適正であるかの確認が必要になります。

しかしながら、空気圧計で直接計測するタイヤの空気圧チェック方法においては、手間と時間がかかるため、日常点検においては怠りがちになります。

「AirSafe」は、タイヤ内センサーからの空気圧データと内部温度を車内において、数値によるリアルタイムな確認を可能にし、タイヤトラブルを未然に防止します。

また、「AirSafe」は、空気圧の監視範囲は0〜800kPaをカバーしており、普通乗用車の標準的空気圧よりも高圧に設定することが多い、キャンピングカーや商用車などにも使用が可能です。

キャンピングカー需要の増加により重大なタイヤトラブルも増加傾向ですが、「AirSafe」は、パンク初期の空気圧低下をリアルタイムに管理し、特にバーストによる横転事故を未然に防ぐことをサポートします。

【「AirSafe」の製品について】

1. タイヤモニター機能

タイヤの空気圧と内部温度をワイヤレス通信で、車内に装着するレシーバー(表示部)にリアルタイムに表示し、通常の空気圧計を使用した車外での空気圧点検の手間を省きます。

また、一度取り付ければ、お客様による特別な操作を必要としないため、機械操作が苦手なドライバーでもストレス無く使用できます。

2. ワーニングアラーム機能

タイヤの空気圧と内部温度の異常を検知すると、アラーム音とレシーバー(表示部)の点滅表示で警告を発します。

特にドライバーが気付きにくく、トラブルに発展しやすいスローリーク(ゆっくりと空気が抜けるパンク)を検出します。

3. 取り付けが簡単で正確なモニタリング性能

センサー部は、自動車メーカーの純正装着部品と同様に、タイヤホイールのエアバルブと共にタイヤ内側に装着する直接式センサーのため、安定した正確なタイヤの空気圧と内部温度をモニタリングすることが可能です。

※特殊形状のアルミホイールやL型バルブには適合しておりません。

※キャンピングカー、およびトラックへの適合確認、取り付けにつきましてはタイヤ交換の専門店にご相談ください。

【「AirSafe」の役割について】

「AirSafe」は車内において、4輪普通乗用車用タイヤの空気圧と内部温度を、リアルタイムかつ目視で管理確認できる安全運転をサポートする製品です。

空気圧管理の手間と時間を大幅に軽減し、タイヤトラブルを未然に防止します。

気がつかないうちに、タイヤの空気圧が低下すると走行抵抗が増大し燃費が悪化します。

また、走行時の安定性の低下、タイヤの偏摩耗や損傷、ホイールの損傷による出費の増大を招くことになります。

そして、高速走行においては、バースト事故などの危険につながります。

タイヤの「今」の空気圧と温度を監視できる「AirSafe」は、走行中のタイヤの異常を感知すると即時に警告を発するため、このようなタイヤに起因するアクシデントを未然に防ぐことが可能になります。

また、パンクによって計画していたドライブが中止になる、事業用の車両においては、営業損失を招くリスクを最小限にとどめ、最終的には重大事故につながる走行中のバーストを未然に抑止することで安心と安全なドライブが出来ます。

【「AirSafe」の信頼性】

「日刊自動車新聞 用品大賞2019 アイデア部門賞」を受賞。

先代モデル「AirSafe(エアセーフ)」「AS-SV2」は、2019年7月5日付、日刊自動車新聞の用品大賞2019においてアイデア部門賞を受賞しました。

【「AirSafe」のラインナップ】

■AS-4CV

クランプインバルブ(アルミバルブ)のため美観も良く、4輪普通乗用車用のアルミホイールに対応します。

製品名称 :AirSafe(エアセーフ)

製品番号 :AS-4CV(クランプインバルブタイプ)

適応 :15インチ以上のアルミホイール専用(4輪普通乗用車用)

監視設定範囲 :空気圧 0〜800kPa

動作温度 :-30℃〜70℃

動作周波数 :315MHz

内蔵電池寿命 :概ね5年

重量 :27g(センサーとバルブ、1個あたり)

センサー数 :4個

販売開始日 :2024年11月26日

メーカー希望小売価格:54,450円(税込)

■AS-4SV

スナップインバルブ(ゴムバルブ)のため汎用性に優れ、4輪普通乗用車用のスチールホイール、アルミホイールどちらにも対応します。

製品名称 :AirSafe(エアセーフ)

製品番号 :AS-4SV(スナップインバルブタイプ)

適応 :スチールホイール、アルミホイール兼用(4輪普通乗用車用)

監視設定範囲 :空気圧 0〜800kPa

動作温度 :-30℃〜70℃

動作周波数 :315MHz

内蔵電池寿命 :概ね5年

重量 :31g(センサーとバルブ、1個あたり)

センサー数 :4個

販売開始日 :2024年11月26日

メーカー希望小売価格:49,500円(税込)

AS-4SV

