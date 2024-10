メルコモビリティーソリューションズは、2024年5月27日(月)〜2024年12月末日まで、聖マリアンナ医科大学病院にて、医療現場における「医師の働き方改革」や「2025年問題」などの社会的課題に対応するための実証実験を行っています。

この実証実験では、同社が取扱う病院向け搬送ロボット「MELDY(メルディー)」を用いて、医療従事者の負荷軽減に関する効果を検証しています。

メルコモビリティーソリューションズ「 医療従事者の負荷軽減に向けた実証実験」

■実証実験の概要

期間 :2024年5月27日(月)〜2024年12月末日

場所 :聖マリアンナ医科大学病院

対象業務 :集中治療エリア向けの薬剤搬送業務

使用ロボット:搬送ロボット「MELDY」2台

運用形式 :平日、日中稼働

メルコモビリティーソリューションズは、2024年5月27日(月)〜2024年12月末日まで、聖マリアンナ医科大学病院にて、医療現場における「医師の働き方改革」や「2025年問題」などの社会的課題に対応するための実証実験を行っています。

この実証実験では、同社が取扱う病院向け搬送ロボット「MELDY(メルディー)」を用いて、医療従事者の負荷軽減に関する効果を検証しています。

■搬送ロボット「MELDY」の特徴

病院内を安全に自律走行できる搬送ロボットです。

エレベーターや入退室管理システムと連携し、自律的な縦横移動が可能であり、荷物室の施錠・解錠は職員カードとの連携も可能なため、高いセキュリティ性を確保しています。

<主な特徴>

(1) 一度に大容量の荷物を搬送可能(最大210L、30kgに対応)

(2) 床面ライティング表示で視覚的にもロボットの動作をお知らせ可能

(3) オンプレサーバを利用することでロボットの稼働状況、職員情報を院内で保存可能

■実証実験によって期待できる効果

医師の働き方改革への対応

2024年4月よりスタートして「医師の働き方改革」による残業時間の上限(年間960時間)を踏まえ、MELDYの活用により、医師やその他の有資格者のタスクシフトを促進し、業務時間の削減に貢献できるかを検証します。

■2025年問題における人材確保の支援

2025年には日本の総人口の約1/4が後期高齢者になることが見込まれており、医療需要の増加と労働人口の減少が課題となります。

MELDYが搬送業務を担うことで、医療現場における人手不足の解消をサポートできるかを確認します。

■期待される時間削減効果

過去の実証実験より、MELDYの導入により1日あたり約3.5時間、年間では約1,368時間の削減が期待されています。

<過去の実証実験>

・フェーズ1

ユースケース:集中治療エリア向け搬送

運用形式 :2台、平日、日中稼働

時期 :2023年12月6日(水)〜12月19日(火)

・フェーズ2

ユースケース:集中治療エリア・一般病棟向け搬送

運用形式 :2台、平日、日中稼働

時期 :2024年1月11日(木)〜1月24日(水)

・フェーズ3

ユースケース:集中治療エリア・一般病棟向け搬送

運用形式 :2台、平日・土日祝、日中稼働

時期 :2024年2月20日(火)〜2月29日(木)

・フェーズ4

ユースケース:集中治療エリア向け搬送

運用形式 :2台、平日、24時間稼働

時期 :2024年3月13日(水)〜3月15日(金)

■実証実験の進捗と関係者コメント

実証実験は順調に進行しており、薬剤部のスタッフからは以下のようなコメントが寄せられています。

・聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 薬剤師のコメント

「同院では新病院への移転後、調剤業務は機械化が進んでいる一方で、薬剤の搬送は依然として人が行っており、負担となっていました。

MELDYを試験的に運用した結果、職員による薬剤搬送時間が短縮され(実証データ解析中)、日中業務の効率化が見込まれます。

将来的には、休日にもMELDYが稼働することで、さらなる搬送業務の負担が軽減されることを期待しています。」

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自律的な縦横移動が可能!メルコモビリティーソリューションズ「 医療従事者の負荷軽減に向けた実証実験」 appeared first on Dtimes.