¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤âÃ£À®¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÃæÅèÁï´ÆÆÄ¡¢ÅÅ·âÂàÇ¤¤ÎÇØ·Ê¡¡¥Ê¥¤¥ó¤Ëµá¤á¤¿üþ´ðËÜÅª¤Ê¤³¤Èüþ¤È¤Ï
ÃæÅè´ÆÆÄ¤Î¥Ê¥¤¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë»ØÅ¦¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡Ì¾¾¤¬¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢µî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÅèÁï´ÆÆÄ¤ÏºÇ½ªÀï¤Î10·î6Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¸å¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°éÀ®½Ð¿Èº¸ÏÓ¡¢º´Æ£¤¬µð¿ÍÁê¼ê¤ËÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤âÃ£À®¤·¤¿¡£2·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Áª¼ê¤ÎÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢½ÀÆð¤Êµ¯ÍÑ¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÍÍ¤Ï¡Ö¥Ê¥«¥¸¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÝÂê¤ÎÂÇÀþ¤â2·åËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï15ËÜÎÝÂÇ¤Î¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¥£¡¼¥Ë¥ç¤È11ËÜ¤Î¿ùËÜÍµÂÀÏº¤Î¤ß¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏÉÔÂ¤âÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤é¤ÎºÆ»°¤Î°ÖÎ±¤Ë¤â¼ó¤ò¤¿¤Æ¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¸½¾ì¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤éÀ®Ä¹¤ò¸«¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ë¤ÏºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë´Ë¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¢Ç¤»þ¤«¤é¥Ê¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤ä¹¶¼é¸òÂØ»þ¤Îµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â»Ø´ø´±¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡ËÞ»öÅ°Äì¤Ï¾¡Éé¤´¤È¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤µ¤ì¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯ÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤Ç¤Ï4ÈÖ¤ÎÂç»³ÍªÊå¤¬ÂÇÀÊ¤Ç¤¿¤È¤¨¥´¥í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë°ìÎÝ¤ØÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬¿¿Ùõ¤ËÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¾å¾ºµ¤Î®¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï8·î¤Î»î¹ç¤ÇÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤òÂÕ¤Ã¤¿¹ÈÎÓ°úÂÀÏº¤ËÃæÅè´ÆÆÄ¤¬¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÍî¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯ÈôÌö¤òµá¤á¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°¦¤¢¤ë¶ì¸À¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤Þ¤º¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Î¸ùÀÓ¤òºî¤Ã¤¿Ì¾¾¤Ï¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍèµ¨¤Ï°ìÁØ¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¼«Î©¡¢¼«³Ð¤òÂ¥¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï