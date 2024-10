韓国発4人組ロックバンドNerd Connection、11月15日に東京でワンマンLIVE開催決定！

韓国発4人組ロックバンドNerd ConnectionのワンマンLIVE「NERD CONNECTION 2024 TOUR And yet,We still-TOKYO」の開催が決定した。9月27日〜11月9日まで韓国内で開催される「Nerd Connection 2024 TOUR:Andyet,We still」。その後、アジアツアーとして海外公演を行うが、そのスタートの地として日本(渋谷)が選ばれた。

彼らは2019年、JTBCの音楽オーディション番組「SING AGAIN -無名歌手伝」に出演し知名度を上げ、その後リリースした「Good Night Good Dream」「If I have you only」などが韓国内で大ヒット。ソウルをはじめとする全国ツアーでは、次々とSOLD OUTを連発している現在注目の人気ロックバンドだ。チケットの先行予約は楽天チケットにて受付中だ。

■公演概要

「NERD CONNECTION 2024 TOUR And yet,We still-TOKYO」

日時:2024年11月15日(金)START 19:00〜

会場:GARRET udagawa

ALL スタンディング

【チケット受付】

●特典先行販売

特典:ランダムチェキ1枚プレゼント

10月5日 12:00〜10月21日

価格:8,900円(ドリンク代別途)



●一般発売

10月21日 9:00〜11月10日 23:59まで

価格:6,900円(ドリンク代別途)



