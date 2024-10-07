韓国発4人組ロックバンドNerd Connection、11月15日に東京でワンマンLIVE開催決定！
韓国発4人組ロックバンドNerd ConnectionのワンマンLIVE「NERD CONNECTION 2024 TOUR And yet,We still-TOKYO」の開催が決定した。
9月27日〜11月9日まで韓国内で開催される「Nerd Connection 2024 TOUR:Andyet,We still」。その後、アジアツアーとして海外公演を行うが、そのスタートの地として日本（渋谷）が選ばれた。
彼らは2019年、JTBCの音楽オーディション番組「SING AGAIN -無名歌手伝」に出演し知名度を上げ、その後リリースした「Good Night Good Dream」「If I have you only」などが韓国内で大ヒット。ソウルをはじめとする全国ツアーでは、次々とSOLD OUTを連発している現在注目の人気ロックバンドだ。
チケットの先行予約は楽天チケットにて受付中だ。
■公演概要
9月27日〜11月9日まで韓国内で開催される「Nerd Connection 2024 TOUR:Andyet,We still」。その後、アジアツアーとして海外公演を行うが、そのスタートの地として日本（渋谷）が選ばれた。
チケットの先行予約は楽天チケットにて受付中だ。
■公演概要
「NERD CONNECTION 2024 TOUR And yet,We still-TOKYO」
日時：2024年11月15日（金）START 19:00〜
会場：GARRET udagawa
ALL スタンディング
チケットサイトはこちら
【チケット受付】
●特典先行販売
特典：ランダムチェキ1枚プレゼント
10月5日 12:00〜10月21日
価格：8,900円（ドリンク代別途）
●一般発売
10月21日 9:00〜11月10日 23:59まで
価格：6,900円（ドリンク代別途）
■関連リンク
Nerd Connection 公式X