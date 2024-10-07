ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¹ë½£ÂåÉ½¡¢ÂåÉ½°úÂàMF¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤¬°ìÃ¶¾ÃÌÇ
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢15Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤ÎWÇÕÍ½Áª¤òÀï¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤ÈÉÔÄ´¤Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤ò´º¹Ô¤·¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤ò¿·´ÆÆÄ¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÂåÉ½¤ò°úÂà¤·¤¿32ºÐ¤ÎMF¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥ë¥ª¥ó¥´¤òÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢6Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÈ¯É½¡£¥ë¥ª¥ó¥´¡Ê¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡Ë¤ÏÂ¼ó¤ÎÉé½ý¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡¦¥á¥È¥«¡¼¥Õ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤ÏµÓ¤ÎÉé½ý¤ÇÂåÉ½¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥ª¥ó¥´¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
10Âå¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¦5Ì¾¤Î°ïºà
ÂåÂØ¤È¤·¤Æ¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¿¥ó¡Ê¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼FC¡Ë¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ä¥º¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¡Ë¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£