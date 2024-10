『スピード』(1994)や『マトリックス』『ジョン・ウィック』シリーズでお馴染みのキアヌ・リーブスが、2024年10月5日(現地時間)に米インディアナ州のインディアナポリス・モーター・スピードウェイで開催されたToyota GRカップにて、プロのカーレーサー・デビューを果たした。米などが報じている。

トップスターであると同時に、大の車、バイク好きでも知られるキアヌ。スポーツとコメディのYouTubeチャンネル「Dude Perfect」のメンバーであるコーディ・ジョーンズとチームを組み、本大会にてプロカーレーサーとしてのデビューを飾った。

によると、キアヌは45分間のレースの中盤、ターン9の出口にてスピンアウトし、芝生に突っ込んだものの衝突を回避した。自身にも怪我はないと合図を出した後に、コースに戻り、35台中31番手で予選を通過している。途中、21番手まで順位を上げ、ターン14でのクラッシュも回避し、最終順位は25位でフィニッシュ。翌日行われたレース2では24位の結果をいる。

