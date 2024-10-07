¡Ö¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤ÆÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×27ºÐ½÷À¥â¥Ç¥ë¡¢àÊì¿Æ¤ò´é½Ð¤·á2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯ºÍ¿§·óÈ÷¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£°æ¥µ¥Á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ß¡¼¤È¥é¥ó¥Á¤·¤Æ³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÀÐ¤¬¤¤ì¤¤¡Á¤Ã¤Æ½¦¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿(¤¹¤°Ìá¤·¤¿¤±¤É)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÊì¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ¿Í¿Æ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ñ¥·¥ã¥ê¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯ºÍ¿§·óÈ÷¤Î¿Æ»Ò¡×¡Ö¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤ÆÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥ß¡¼¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀÖ¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¥à¥Ã¥¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£