2NE1、女王たちが10年ぶりの帰還！韓国コンサートに約12,000人が熱狂…BIGBANG＆NewJeansらも会場に

2NE1がステージに登場すると、BLACKJACK(ファンの名称)の爆発的な歓声が上がった。音楽が流れ、時間が一気に彼女たちが一世を風靡した2010年代にタイムスリップした。6日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて2NE1のデビュー15周年記念ソウルコンサート「2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL」が開催された。今回のコンサートはK-POPの黄金期を率いた“レジェンドガールズグループ”2NE1が、約10年6ヶ月ぶりに開催する完全体でのコンサートだ。「WELCOME BACK」というタイトルのように、長い時間待ってくれたファンのために、2NE1は完璧なセットリストと編曲、ステージ構成、パフォーマンス及び衣装など、細かい部分まで、準備過程の全般をメンバー本人が指揮し、多彩な見どころを詰め込んだ。

その気持ちに応えるかのように、3日間、約12,000人のファンが客席をぎっしりと埋め尽くし、2NE1と息を合わせた。この日ステージを埋め尽くしたBLACKJACKの熱い歓声と共に、BOMの声で「COME BACK HOME」のイントロが流れた。続いて「Fire」のステージが繰り広げられ、BLACKJACKのテチャン(歌に沿って一緒に歌うこと)も続いた。続いたステージでは「CLAP YOUR HANDS」「Can't Nobody」が続いた。特に「Can't Nobody」のハイライト部分では客席のBLACKJACKたちも一斉に立ち上がって盛り上がった。ステージが終わった後、メンバーたちは「とても会いたかったです」と挨拶した。そして彼女たちが「2NE1」と叫ぶと、ファンたちは「遊ぼう!」と応え、その後「Do You Love Me」のステージが始まった。4人は「Do You Love Me」ステージの最後に突出ステージへと歩いていき、ファンとより近くで挨拶した。BLACKJACKは熱い歓声を上げ、その後「Falling In Love」のステージが繰り広げられた。MINZYのダンスブレイクが始まると、客席から感嘆の声が上がった。「I Don't Care」のステージが続き、BOMは感激したように客席に近づいていき、ファンの顔を一人一人見つめた。華やかな祝福コメントも寄せられた。歌手のIU、Block Bのジコ、BIGBANGのG-DRAGON、NewJeans、IVE、TWICE、aespa、Stray Kids、KISS OF LIFE、BOYNEXTDOOR、同じ所属事務所の後輩であるBABYMONSTER、TREASUREが完全体として帰ってきた2NE1にお祝いの言葉を伝えた。続いてCLのソロステージが繰り広げられた。CLは「悪い子(THE BADDEST FEMALE)」と「メンブン(MTBD)」のステージを通じて圧倒的なカリスマ性と優れたステージを見せた。リフトが上がり、彼女は情熱的なパフォーマンスで現場の雰囲気を最高潮に引き上げた。CLの公演が終わった後、「ダンスチャレンジ」タイムが始まった。会場に訪れたスターたちは、スクリーンに自分の姿が映し出されると、2NE1のヒット曲に合わせてダンスを披露した。NewJeans、G-DRAGONとD-LITE、CNBLUEのジョン・ヨンファ、ユン・ドヒョン、タレントのノ・ホンチョルなどがスクリーンに登場し、歓声を浴びた。続いたステージでは2NE1の変わらない感性と歌唱力を確認することができた。特に、CLはソロステージを通じて強烈な振り付けをこなしたにもかかわらず、変わらない声量でステージをリードした。「MISSING YOU」「IT HURTS」「If I were you」のステージが続いた後、「LONELY」の前奏が流れると、CLは「この曲を知っていますか?」と声をかけた後、歌い始めた。観客はペンライトとスマホのフラッシュを振りながらそれに応えた。BABYMONSTERのサプライズステージも繰り広げられた。彼女たちは「SHEESH」のステージを披露した後、「10年ぶりに意味深いコンサートを開いた2NE1先輩たちにお祝いの言葉を伝えます」と挨拶した。