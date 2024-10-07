ROTTENGRAFFTY、＜響都超特急2024＞全出演アーティストが決定
ROTTENGRAFFTYが開催する冬フェス＜響都超特急2024 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜＞の全出演アーティストが決定。日割りや出演ステージも発表された。
2024年は12月21日(土)・22日(日)の2日間、京都パルスプラザにて開催。発表になったのは、Crossfaith、10-FEET、ハルカミライ、マキシマム ザ ホルモン、MAN WITH A MISSION、ヤバイTシャツ屋さん、THE GELUGUGU、The Ravens、SIX LOUNGE、Jin Dogg、四星球、BALZAC、山嵐、ROWHOOの全14組。MCは両日やべきょうすけが務める。チケットのオフィシャル3次先行がスタートしている。
ライブ・イベント情報
開催日程:12/21(土),22(日)
開催場所：京都パルスプラザ（〒612-8450 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5）
特設ページ：https://kue.rotten-g.com/24/
▼金閣ステージ ※50音順
21日(土)
Crossfaith / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY
22日(日)
coldrain / The BONEZ / SHANK / dustbox / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY
▼銀閣ステージ ※50音順
21日(土)
ENTH / THE GELUGUGU / SIX LOUNGE / Jin Dogg / 四星球 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Dizzy Sunfist
22日(日)
GOOD4NOTHING / The Ravens / SHADOWS / BALZAC / FOMARE / 山嵐 / ROWHOO
●1日券\8,610- / 2日券\16,610-(税込・全自由) ※全自由 / 整理番号無し
※会場にて、リストバンドと引き換えになります。
※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。
●金色シート : 1日\16,100-(税込)2日券\26,100(税込) ※全席指定
※購入特典:金色シート専用PASS / お土産
※事前配送のみ。
(席番入りラミパス ※610倶楽部先行で購入した方は名前入り。/ リストバンド / おみや引換券)
※2日券ご購入のお客様は両日同じ席でのご用意となります。
※おみやは当日会場にてお渡しとなります。
※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。
※お席は金閣のみご用意しております。
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