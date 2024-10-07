ライブ・イベント情報







＜響都超特急2024 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜＞開催日程:12/21(土),22(日)開催場所：京都パルスプラザ（〒612-8450 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5）特設ページ：https://kue.rotten-g.com/24/▼金閣ステージ ※50音順21日(土)Crossfaith / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY22日(日)coldrain / The BONEZ / SHANK / dustbox / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY▼銀閣ステージ ※50音順21日(土)ENTH / THE GELUGUGU / SIX LOUNGE / Jin Dogg / 四星球 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Dizzy Sunfist22日(日)GOOD4NOTHING / The Ravens / SHADOWS / BALZAC / FOMARE / 山嵐 / ROWHOO●1日券\8,610- / 2日券\16,610-(税込・全自由) ※全自由 / 整理番号無し※会場にて、リストバンドと引き換えになります。※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。●金色シート : 1日\16,100-(税込)2日券\26,100(税込) ※全席指定※購入特典:金色シート専用PASS / お土産※事前配送のみ。(席番入りラミパス ※610倶楽部先行で購入した方は名前入り。/ リストバンド / おみや引換券)※2日券ご購入のお客様は両日同じ席でのご用意となります。※おみやは当日会場にてお渡しとなります。※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。※お席は金閣のみご用意しております。