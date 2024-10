バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ『SOFVIMATES(ソフビメイツ)』

ひとつだけでもとても可愛く、思わず手に取りたくなる存在感が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな『SOFVIMATES』から、「サンリオキャラクターズ SOFVIMATES〜クロミ パープルver.〜」が登場!

バンプレスト「サンリオキャラクターズ SOFVIMATES〜クロミ パープルver.〜」

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L651068

登場時期:2024年10月4日(金)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約14cm(耳まで含む)

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/item/2758466/

2024年5月に発売した「サンリオキャラクターズ SOFVIMATES〜クロミ〜」が、新カラーになって再登場!

かわいいパープルカラーになり、彩色もより豪華仕様になりました。

頭巾の色が柔らかい印象のパープルに、そして額のマークがよりおしゃれに!

そして、胸に抱えたハートのクッションにフリルがついて、甘辛なデザインになっています。

サイズはデスク周りやお気に入りの場所に置ける約14cm。

どこから見てもかわいいフィギュアになっています。

バンプレスト「サンリオキャラクターズ SOFVIMATES〜クロミ パープルver.〜」は、2024年10月4日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

