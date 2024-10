【モデルプレス=2024/10/07】YG ENTERTAINMENT所属のK-POPガールズグループ・2NE1(トゥエニィワン)が、10月4日から6日の3日間にわたり、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて「2024 2NE1 CONCERT[WELCOME BACK]IN SEOUL」を開催。約10年6ヶ月ぶりの完全体でのコンサートで、カムバックを果たした。

◆2NE1、10年6ヶ月ぶり完全体コンサート

◆2NE1、ファン1人ひとりへ感謝

◆2NE1、アジアツアーへ

◆「2024 2NE1 CONCERT[WELCOME BACK]IN JAPAN」日程

全席が即完売しており、3日間で計1万2000人の観客を動員した同公演。ライブは、代表曲「COME BACK HOME」から幕を開け、会場は歓声に包まれた。その後も「FIRE」「CLAP YOUR HANDS」「CAN'T NOBODY」といった人気曲を次々と披露し、圧倒的なパフォーマンスで観客を圧倒した。これまで積み重ねてきたエネルギーとカリスマ性があふれるステージで、ファンを熱狂の渦へと巻き込んだ。さらに「LONELY」、CLのHIPHOP SWAGが際立つソロステージ、そして2NE1の象徴ともいえる「I AM THE BEST」など、バラエティ豊かなセットリストで展開し魅了した。同公演では、YG ENTERTAINMENTによる豪華な演出も見どころに。LEDを駆使した演出や、ライブバンドとダンサーチームによるダイナミックなパフォーマンスが2NE1の音楽と融合し、観客を引き込む一体感あふれるステージが繰り広げられた。さらに、5日と6日にはYGの後輩グループ・BABYMONSTERがサプライズゲストとして登場。2NE1の楽曲をマッシュアップしたパフォーマンスやアカペラを披露し、先輩への敬意を表した。これに対し、2NE1のメンバーたちは惜しみない称賛を送り、後輩との絆が感じられる場面となった。また、メンバーたちはステージを隅々まで歩き回り、ファン1人ひとりに感謝の意を伝える場面が多く見られた。約10年ぶりに完全体でステージに立ったメンバーたちは、感極まりながらも「私たちの人生はいつもブラックジャック(ファンダム名)と共にあった。いつも支えてくれてありがとう」と感謝の気持ちを述べ、会場全体が温かな雰囲気に包まれた。ソウル公演を成功に収めた2NE1は、次にアジア各地のファンとの交流を深めるため、アジアツアーを展開する。11月16日のマニラ公演を皮切りに、ジャカルタ、バンコク、台北など主要都市での公演が予定されており、日本でも神戸(11月29日・30日・12月1日)と東京(12月13日・14日・15日)での公演が決定している。2NE1は全9都市、15公演にわたるアジアツアーを通じて、世界各国のファンを魅了していく。(modelpress編集部)【神戸ワールド記念ホール】2024年11月29日(金)2024年11月30日(土)2024年12月1日(日)【有明アリーナ】2024年12月13日(金)2024年12月14日(土)2024年12月15日(日)