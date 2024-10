歌手の華原朋美が7日までに、オフィシャルブログを更新。5歳の長男の“優しさ”を嬉しそうに明かし、ファンから反響を呼んでいる。5日、「すごく優しい」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「昨日から久しぶりに体調わるくて」と切り出し、「そしたら息子がママぁ〜元気だしてねってこんな可愛いロゴ作ってくれました」とソファに作ったロゴを並べながらピースをする息子の姿とともに嬉しそうに報告した。

続けて「これはねぇ〜こうして作ってね〜これはねぇ〜ママが元気になったらびゅぃいーーーーんって車でおでかけするよっ」と一生懸命に説明した息子の様子をつづり、「はいっ元気になっちゃいましたー」とコメントした。また、「息子連れて前から欲しがっていたユニトロボーン 一気に元気が出ました」と息子と買い物に出かけたという華原。「さぁっ!全国ツアーも始まるし前向きに頑張りましょ〜っと息子が居てくれて本当によかった なんてこったぁ〜ないさ笑」と11月16日の神奈川・関内ホールからスタートする17年以来7年ぶりとなる全国ツアー「華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025」へ気合いを入れた。翌日は「全国ツアー LOVE IS BEST」と題してブログを更新。「いつも優しく応援してくださるファンの皆様 来月はとうとう1年間あたためてきた全国ツアーがスタートします ありがとうございます」と感謝し、「詳しい情報がまた出ました」と報告。さらに、「沢山の方にお会いできることを楽しみに、ピアニストさんとのレッスンもスタートしています」と明かし、「季節は変わってLOVE IS BEST 2024〜2025グッズも新曲も楽しみにしていてください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。これらの投稿にSNSでは「息子さんがなんでもママを元気にしてくれる まるで魔法みたい」「息子ちゃん優しい」「息子さんの優しさに心が温まりました」「息子さんが華原さんの元気の元なのですね!」や、「グッズ楽しみ」「いろいろ買ってめいっぱい楽しむつもり」「朋ちゃんに会えるの楽しみにしているね」「更に綺麗になってる!!」「全盛期の朋ちゃんに戻った」「カハラーメッチャ綺麗」「逆にありがとうございます!ですよ!」「新曲めちゃめちゃ気になってます」「会いに行くからね〜」「頑張って」などの全国ツアーへの期待の声も多く寄せられている。