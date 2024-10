ENHYPEN、韓国初のスタジアム公演で圧巻のパフォーマンスを披露！来年に期待も「より高いところへ」

ENHYPENが韓国初のスタジアム公演で圧倒的なパフォーマンスを披露し、ワールドツアーの華やかな幕を開けた。ENHYPENは10月5〜6日、京畿(キョンギ)道高陽(コヤン)市高陽総合運動場メインスタジアムで、3回目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE' IN GOYANG」を開催した。今回の公演は、現場を訪れた観客のほかにも、82ヶ国・地域のENGENE(ファンの名称)がオンラインライブで一緒に楽しんだ。

「WALK THE LINE」は、運命共同体であるENGENEと共に新たな道を開拓するというメンバーの意志が反映されたツアー名だ。そのため、彼らはENGENEと共にする過去と現在、未来をすべて盛り込んだセットリストでステージを完成させた。デビュー作である1stミニアルバム「BORDER : DAY ONE」から今年発売した2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」とダークムーンスペシャルアルバム「MEMORABILIA」までENHYPENの成長の物語を込めた全26曲を披露し、ファンは熱狂した。彼らは初めて韓国のスタジアムで公演を開催するだけに、以前のツアー「FATE」よりパワフルな公演を繰り広げた。メインステージは約4倍長くなった64mで制作され、メンバーたちは計5つのステージを活用し、ENGENEとの距離を縮めた。20人のダンサーと共に行った壮大なパフォーマンスはインパクトを与え、空を彩る華やかな花火は圧巻の演出であった。ENHYPENは「Brought The Heat Back」と「FEVER」で公演の開始を知らせた。その後、「ParadoXXX Invasion」と「Future Perfect(Pass the MIC)」で、トレードマークのカル群舞(体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス)を繰り広げ、カリスマ性あふれる姿を披露した。時間が経つにつれ、彼らの多彩な魅力が輝いた。メンバーたちは「Your Eyes Only」と「Orange Flower」では爽やかさを、「Scream」と「Paranormal」ではパワフルな歌唱力を、「Still Monster」と「Moonstruck」では幻想的な雰囲気で観客を魅了した。ユニットステージも見逃せないものだった。ジェイ、ジェイク、ソンフンが披露した「Lucifer」とジョンウォン、ヒスン、ソヌ、ニキが歌った「Teeth」は、それぞれセクシーさとカリスマ性溢れるステージで、正反対な魅力を放った。また、ジェイは「Blessed-Cursed」のギターパフォーマンスで強烈な印象を、ヒスンは「XO(Only If You Say Yes)」のピアノ曲「ROMANCE」を演奏し、甘い雰囲気を届けた。彼らは多様な雰囲気の楽曲を披露し、“公演強者”としての存在感を発揮した。公演の最後に彼らは「『WALK THE LINE』は、僕たちが今まで積み上げた多くのノウハウが集約された公演だ」とし、「4年前までは、こんなに多くのENGENEの方々の前で公演することが想像できなかった。2日間とも忘れられない大切な思い出になると思う」と感想を語った。そして、「まもなく2024年が終わる。僕たちは2025年について色々話した。来年はより多くのことを成し遂げ、より高いところに登る一年になると思うので、楽しみにしてほしい」と伝えた。ENHYPENは11月9〜10日に埼玉、12月28〜29日に福岡、来年1月25〜26日に大阪にて3都市6公演のドームツアーを開催する。これはK-POPボーイズグループのデビュー後、最短期間で行われる日本3都市ドームツアー(ベルナドーム、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪)であり、自己最大規模の公演だ。