¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»¦¿Í¼Ô¡×ÂÐ¸þ¼Ö¤ËË¸³²·«¤êÊÖ¤¹¡È¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê±¿Å¾ÃË¡É ¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ë²¿¤¬¡ÄÃó¼Ö¾ì¤ÇÇú²»¤Ç²»³ÚÎ®¤¹»Ñ¤â
ÂÐ¸þ¼Ö¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê±¿Å¾¡É¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ê¿ÌîÅ¯ÌéÍÆµ¿¼Ô(46)¡£¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ï¶áÎÙ¤Ç¤âÅÙ¡¹ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÇÇú²»¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´ñÌ¯¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¿ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é°Ê¹ß¡¢½ù¡¹¤ËÀ¸³è¤Ë¤Ò¤º¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ï°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥óÄ¶¤¨Ë¸³²
¤³¤ì¤Ï9·î29Æü¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤À¡£
ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¼Ö¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤¢¤ï¤äÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Î¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤Ø¡ª¡©¤Ø¡ª¡©¤Ø¡ª¡©¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¡ªÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Á¡£¤ä¤Ð¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î8ÆüÁ°¤Ë¤â¡¢´í¸±¤Ê±¿Å¾¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¸åÂ³¼Ö¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¡¢²¿ÅÙ¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤ÆË¸³²¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´°Á´¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ë¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤òÊÄ¤¸¤Æ¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¸Î°Õ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ìµº¹ÊÌ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»¦¿Í¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
10·î2Æü¡¢Ë¸³²±¿Å¾¤ò¤·¤¿Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤ÎÊ¿ÌîÅ¯ÌéÍÆµ¿¼Ô(46)¤À¡£
Ãó¼Ö¾ì¤ÇÇú²»¤Î²»³ÚÎ®¤¹
¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í¡¹¤ò¼èºà¡£
¤¹¤ë¤È¡¢´ñÌ¯¤Ê¹ÔÆ°¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¿ÌîÍÆµ¿¼Ô¹Ô¤¤Ä¤±¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¼Ö¤Ç¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¤¤ÆµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤¬¤é¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´í¸±±¿Å¾¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÇÂç²»ÎÌ¤Î²»³Ú¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤é¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö»Å»ö¼¤á¤¿¡×°ÛÊÑÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë
Ê¿ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¡Ê»Å»ö¤ò¡Ë¼¤á¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤ÁÍè¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ê¿ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¿»Å»ö¤ò¼«¼çÂà¿¦¡£
¼Ö¤ÇÁ´¹ñ¤ò½ä¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´ñÌ¯¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡§
¡Ê±¿Å¾Ãæ¤Ë¡Ë¸å¤í¤«¤é¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Î¼Ö¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ñ¤Ã¤È²£¸«¤¿¤éÈà¤Ç¡Ä¡£
ÂáÊáÁ°Æü¤Ë¡¢Ê¿ÌîÍÆµ¿¼Ô¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤â¡¢°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¿ÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÊ¿ÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ë¡Ø·Ù»¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¸³è¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×10·î6ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë