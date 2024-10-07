¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×PTSD¹ðÇò¤Î¸µ¥¢¥Ê Ëþ³«¤Î¾Ð¤ß¤ÇàÉü³èáÊó¹ð¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ®ÉÂ¤ò·Ð¤Æ¡¢àÉü³èá¤ò¹ð¤²¤¿Åê¹Æ¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡¢PTSD(¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²)¤Ê¤É¤ÎÉÂ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·î1Æü¤ËÀìÌç¼£ÎÅ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£PTSD¤Î¤³¤È¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼«¿È¤Î¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢1Ç¯Á°¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤«ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡¡Á°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤ì¡×¤Ê¤É¡¢·ãÎå¤ä´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëÆþ±¡¤ÈµÙ¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢24Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£