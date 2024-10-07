¡ÚÀ±Ìî¿¿Î¤¡ÛµîÇ¯¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡¡Ä¹½÷¡¦¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ìî¡¦ÀÄÌÚ¸Ð¤ÇSUP¤ËÄ©Àï ¡ÚÀèÅ·À¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¡Û
ÇÐÍ¥¡¦À±Ìî¿¿Î¤¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢ÆñÉÂ¤Î¡ÖÀèÅ·À¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬7Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤ÈµîÇ¯¤Î²Æ¤ËSUP¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥É¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÀ±Ìî¿¿Î¤¡ÛµîÇ¯¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡¡Ä¹½÷¡¦¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ìî¡¦ÀÄÌÚ¸Ð¤ÇSUP¤ËÄ©Àï ¡ÚÀèÅ·À¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¡Û
À±Ìî¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡¡¤Ê¤ó¤Èsup¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÄÖ¤ê¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï ¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£²ÈÂ²¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¡×¤Ç¡ÖÀÄÌÚ¸Ð¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ösup¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ê¸ÌÌ¤È¤È¤â¤ËÀÄÌÚ¸Ð¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤·Ê¿§¡¢¤Ø¤Ã¤Ô¤ê¹ø¤ÇÁæ¤°¤ï¤¿¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¥³¡¼¥é¥·¥¬¥ì¥Ã¥È¤òÌ£¤ï¤¦¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ°²è¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²ÈÂ²¤Ç¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ ¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Ê¡»ã¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤½¤Î²¹¤«¤µ¤Ë²¿ÅÙ¤âÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤·Ê¡»ã¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤¨À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤éÊ¡»ã¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Ã¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡»ã¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤â¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤ë¤È¡¢¹±Îã¤Î°ìÌä°ìÅú¡¦¡¦¡¦
¡¼À±Ìî¿¿Î¤¤µ¤ó¡¼
¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÎ¹³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©
¡¼¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¡¼
¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇÍ§¤À¤Á¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¹¤²¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿
¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç²¿ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ÏÆâ½ï¤Ç¤¹
À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ösup¤è¤ê¤ª²Û»Ò¤«¤¡¡Á¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÎÆâ½ï¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö²¿¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡°ì½ï¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÍ§Ã£¤Ë´¶¼Õ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤´Î¾¿Æ ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤äÂçÊÑ¤Ê»ö¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤è¡ª¡ª¡×¡ÖËèÆü ÃúÇ«¤ÊÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ð¤«¤ê¡£¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û