【第46話】10月7日 公開

小学館は10月7日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第46話「珍子を狙い撃ち!!」をコロコロオンラインにて公開した。

第46話では、追い詰められた珍子がその真の姿を現わす。ピンチでも立ち上がる珍子。

なお、次回更新は10月21日を予定している。

□コロコロオンライン「炎の闘球女 ドッジ弾子」のページ

【最新話】

第46話「珍子を狙い撃ち!!」のページ

