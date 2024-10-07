Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿Ç¤ò¡ª¡¡¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó·î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
Æý¤¬¤ó¤ò·¼È¯¤¹¤ë¡¢10·î¤Î¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó·î´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ê¤É¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6ÆüÌë¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤¬¡¢Æý¤¬¤ó·¼È¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥éー¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÆý¤¬¤ó´µ¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¤òÎå¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¡¿Ç¤ä¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¹Åç¾ë¤ä¸·Åç¿À¼Ò¤Î¸Þ½ÅÅã¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ17¤«½ê¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Æý¤¬¤ó¤ò¼£ÎÅÃæ¤ÎÆü²¼ÈþÏÂ¤µ¤ó
¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¸¡¿Ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¢Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤ä¹Åç¾ë¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢10·î12Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯10·î7ÆüÊüÁ÷¡Û