³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¡¡PS¤ÏÂçÃ«ÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±þ±ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸ªÆþ¤ì¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2²ó¤Ë°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âè2Àï¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿º£²ó¡£ÂçÃ«¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤â´èÄ¥¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤«¤é²¿»î¹ç¤«¤Ë1»î¹ç¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂçÃ«¤ÏËè»î¹ç¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ªÆþ¤ì¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£