7Æü¤«¤é2024Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½»Ï¤Þ¤ë¡Ö¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¡×Ì¾¾ëÂç³Ø¤Ç¤æ¤«¤ê¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¼õ¾Þ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÅ¤·
¡¡10·î7Æü¤«¤é¡¢¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤ÎÈ¯É½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è¤ÎÌ¾¾ëÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¥Îー¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÅ¤·¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¾ëÂç³Ø¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÀÖºêÍ¦ÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¤ÈÅ·Ìî¹ÀÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¤Ï2014Ç¯¡¢¡ÖÀÄ¿§LED¡×¤Î³«È¯¤È¼ÂÍÑ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Îー¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2024Ç¯¤Ç¼õ¾Þ¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢Âç³ØÆâ¤Ë¤¢¤ëµÇ°Å¸¼¨¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿§LED¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¸¶Íý¤Ê¤É¤ò¡¢Ææ²ò¤¥²ー¥à·Á¼°¤ÇÃ©¤ëºÅ¤·¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¸Â¤é¤ºÃ¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤ËÀÖºê¶µ¼ø¤é¤Î¸ùÀÓ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤ÎÈ¯É½¤ÏÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤¬7Æü¡¢ÊªÍý³Ø¾Þ¤Ï8Æü¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼õ¾Þ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
Åìµþ,
²£ÉÍ,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Í¥¸,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿À»ö,
»×¤¤¤ä¤ê