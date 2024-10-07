¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¾×ÆÍ1Ç¯ ÄÀÀÅ²½¤ÎÃû¤·¤Ê¤¯»à¼ÔÁý²Ã¡¡4Ëü¿ÍÄ¶¤Ë
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Î¾×ÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é7Æü¤Ç1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Î»à¼Ô¿ô¤¬4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¡¢Àï²Ð¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÆ®¤Ø¤ÈÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1Ç¯Á°¤Î10·î7Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê±Û¶¹¶·â¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤«¤éÀïÁè¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤ÎÇÀ¾ì¤Ê¤É¤¬½±¤ï¤ì¤ª¤è¤½1200¿Í¤¬»àË´¤·¡¢º£¤â¡¢¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿100¿Í¶á¤¯¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥¶¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»à¼Ô¿ô¤Ï¸½ºß¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Î»à¼Ô¤Ï6Æü»þÅÀ¤Ç4Ëü1870¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÎÌµÔ»¦¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡ÖËÌÉô¤Î½»¿Í¤òµ¢´Ô¤µ¤»¤ë¡×¤Î¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³2½µ´Ö¤Ç¤Î»à¼Ô¤Ï1400¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1Ç¯Á°¤Î10·î7Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê±Û¶¹¶·â¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤«¤éÀïÁè¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤ÎÇÀ¾ì¤Ê¤É¤¬½±¤ï¤ì¤ª¤è¤½1200¿Í¤¬»àË´¤·¡¢º£¤â¡¢¿Í¼Á¤È¤·¤ÆÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿100¿Í¶á¤¯¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥¶¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»à¼Ô¿ô¤Ï¸½ºß¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Î»à¼Ô¤Ï6Æü»þÅÀ¤Ç4Ëü1870¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÎÌµÔ»¦¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡ÖËÌÉô¤Î½»¿Í¤òµ¢´Ô¤µ¤»¤ë¡×¤Î¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³2½µ´Ö¤Ç¤Î»à¼Ô¤Ï1400¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£