ホットトイズから、ハロウィンシーズンにぴったりなディズニーデザインのフィギュアが登場。

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「ゼロ」の大型フィギュアと、コレクションしたくなるディズニーキャラクターたちの仮装フィギュアが発売されます!

ホットトイズ【コスベイビー】 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』[サイズXL]ゼロ/【コスビ】 『ディズニー』「ディズニー・パンプキン」シリーズ1

発売日:2024年10月予定

ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスベイビー」と「コスビ」シリーズから、ハロウィンに合わせたディズニーキャラクターの新グッズが登場。

「コスベイビー」シリーズからは『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ゼロ」を立体化した「【コスベイビー】 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』[サイズXL]ゼロ」が展開されます。

「コスビ」シリーズからは、カラフルなカボチャから顔を出すディズニーの人気キャラクターたちをフィギュアで表現した「【コスビ】 『ディズニー』「ディズニー・パンプキン」シリーズ1」がラインナップ☆

【コスベイビー】 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』[サイズXL]ゼロ

定価:30,000円(税込)

トイサピエンス予約価格:27,000円(税込)

サイズ:高さ約23cm

「コスプレした赤ちゃん」をコンセプトにした、ホットトイズの「コスベイビー」シリーズに『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「ゼロ」が登場。

ポップでカッコかわいいデフォルメフィギュアが、「コスベイビー」シリーズより大きい全高約23cmのサイズで登場します!

頭部分が可動式になっているため、角度を変えてディスプレイ可能。

一緒に飾れる紙製の犬小屋が付いているのも嬉しいポイントです☆

【コスビ】 『ディズニー』「ディズニー・パンプキン」シリーズ1

定価:各2,500円(税込)

トイサピエンス予約価格:各2,300円(税込)

サイズ:高さ各約6〜11cm

ラインナップ:8種+シークレット1種(ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、プルート、スティッチ、ダンボ、チップ&デール、シークレット)

シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的な、ホットトイズの「コスビ」シリーズからは、ディズニーの人気キャラクターたちをハロウィン仕様で立体化。

全高約6〜11cmのミニフィギュアたちがハロウィンの仮装をした姿で、カラフルなカボチャから頭を出しています☆

ラインナップは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」「プルート」「スティッチ」「ダンボ」「チップ&デール」の8種に、シークレット1種を用意。

それぞれに「コスビ」キャラクターのトレーディングカードが入っており、集める楽しさが広がります。

パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感を楽しめるブラインドボックスです!

ミッキーマウス

オレンジのカボチャから顔を出す「ミッキーマウス」

吸血鬼をイメージした仮装姿で、口元にはキバを見せています。

ミニーマウス

「ミニーマウス」は、魔女風の帽子をかぶった姿。

ピンクのドット柄リボンとカボチャで、かわいらしいハロウィンスタイルです☆

ドナルドダック

「ドナルドダック」は包帯を巻き、ミイラ男風の仮装で登場。

ブルーのカボチャから顔を出しています!

グーフィー

被り物や縫い目のペイントで、フランケンシュタインに仮装した「グーフィー」

仮装姿もかわいらしく表現されています。

プルート

ガイコツ風のコスチュームを着た「プルート」のフィギュア。

大きな骨をくわえ、活き活きとした表情で立体化されています☆

スティッチ

ツノやコウモリ風のはねを身につけて仮装する「スティッチ」

元気いっぱいな表情で、ハロウィンを楽しんでいるようです!

ダンボ

布をかぶってゴーストになりきる「ダンボ」

友だちの「ティモシー」も一緒で、「ダンボ」の頭の上に乗っています☆

チップ&デール

「チップ&デール」は、仲良く1つのカボチャから顔を出した姿。

色違いの悪魔コスチュームで仮装する姿が楽しそうです!

ハロウィンにぴったりな 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ゼロ」と、ディズニーの人気キャラクターたちのフィギュア。

ホットトイズ【コスベイビー】 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』[サイズXL]ゼロ/【コスビ】 『ディズニー』「ディズニー・パンプキン」シリーズ1は、2024年10月発売予定です!

© Disney

