アロフト東京銀座が「ヴーヴ・クリコ」とコラボレーションしたハロウィンイベント「Yelloween 2024 @Aloft Tokyo Ginza」を開催。

イエローとオレンジのカラーで華やかに装飾された店内で、音楽とともに「ヴーヴ・クリコ イエローラベル」を楽しめます!

アロフト東京銀座「W XYZ Bar」Yelloween 2024 @Aloft Tokyo Ginza

期間:2024年10月1日(火)〜2024年10月31日(木)

営業時間:12:00〜24:00

会場:アロフト東京銀座1階 W XYZ Bar(東京都中央区銀座6-14-3)

次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」の「W XYZ Bar」にて、ハロウィンイベントを開催。

フランスのシャンパンブランド「ヴーヴ・クリコ」とコラボレーションした装飾が施された「Yelloween 2024 @Aloft Tokyo Ginza」が期間限定で実施されます。

写真左:the BOND Martini、写真右:Wicked Berry Sparkle、写真手前:闇夜の紫芋のコロッケ〜フランボワーズソース〜

期間中は「ヴーヴ・クリコ」の象徴的なイエローとオレンジのカラーで華やかに装飾し、「ヴーヴ・クリコ イエローラベル」をグラスやボトル、フリーフローで提供。

ここでしか味わえない、バーテンダーオリジナルのスペシャルカクテルもあり、音楽とともに特別なカクテルを楽しむひとときを体験できます!

the BOND Martini

価格:2,300円(税・サ込)

スペシャルカクテル「the BOND Martini」は、ベルヴェデール・ウォッカにアロフトオリジナルベルモットを合わせ、007にふさわしい洗練された一杯。

シェイクで仕上げるこのマティーニは、洗練されながらも力強い味わいが特徴です。

Wicked Berry Sparkle

価格:2,300円(税・サ込)

もう一つのスペシャルカクテルは、アロフト特製のミックスベリーアイスをグラスにあしらい、「ヴーヴ・クリコ」のシャンパンで満たした爽やかなシャンパンカクテル。

ベリーの甘酸っぱさと、シャンパンの泡立ちが華やかなひとときを演出します☆

闇夜の紫芋のコロッケ〜フランボワーズソース〜(写真手前)

価格:1,200円(税・サ込)

ハロウィンのイメージにぴったりな、フードメニュー「闇夜の紫芋のコロッケ」も用意。

紫芋とチーズを包んで揚げたクリーミーなコロッケに、甘酸っぱいフランボワーズソースを添え、竹炭パン粉で闇夜をイメージしています!

「Yelloween 2024 @Aloft Tokyo Ginza」DJ Nightイベント

開催日時:2024年10月25日(金)21:30〜23:00、2024年10月31日(木)21:00〜23:00

料金:エントリーフリー、ワンドリンクオーダー制

フェイスペインティング:2024年10月31日(木)19:00〜21:00

会場: アロフト東京銀座1階 W XYZ Bar(東京都中央区銀座6-14-3)

お問い合わせ先:03-6278-8113

2024年10月25日と2024年10月31日には、DJ Nightを開催。

2024年10月31日のハロウィン当日は特別フォトブースでの写真を撮ったり、人気DJのパフォーマンスで盛り上がったりなど、一夜限りのスペシャルコンテンツが用意されます。

さらに、ペインターによるフェイスペインティングもあり、ハロウィン気分をさらに高められそう☆

予約不要で、仕事帰りでも手ぶらで気軽に立ち寄って楽しめる企画になっています!

「ヴーヴ・クリコ」とコラボレーションしたハロウィンイベント。

アロフト東京銀座の「Yelloween 2024 @Aloft Tokyo Ginza」は、2024年10月1日〜2024年10月31日まで開催です!

