by WordCamp United Statesコンテンツ管理システムであるWordPressの営利商標を管理するAutomatticのマット・マレンウェッグCEOがWordPressの商標を巡ってウェブホスティングサービスのWP Engineと争いを続けている件について、IT系ニュースサイトのThe VergeがマレンウェッグCEOへのインタビュー内容を公開しています。

Matt Mullenweg: ‘WordPress.org just belongs to me’ - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/4/24262232/matt-mullenweg-wordpress-org-wp-engineマレンウェッグCEOはマイク・リトル氏と共に、b2/cafelogのフォークとしてWordPressを開発した人物です。マレンウェッグCEOは2004年に大学を中退した後、WordPressの開発を続け、2005年12月にAutomatticを設立。AutomatticはWordPressの収益化の一環として、マネージドウェブホスティングサービスとして「WordPress.com」を主力製品として展開しています。「オープンソースがインターネットの未来」と信じ19歳から18年かけて8600億円の企業を作り出したWordPress創業者マット・マレンウェッグCEOとはどんな人物なのか? - GIGAZINE一方、WordPress自体はオープンソースのコンテンツ管理システムとして開発が続けられており、その開発プロジェクトは「WordPress.org」として運営されています。このWordPress.orgを管理する非営利団体がWordPress Foundationで、2010年にマレンウェッグCEOらによって設立されています。マレンウェッグCEOの肩書きは「営利サービスのWordPress.comを展開するAutomatticのCEO」「オープンソースプロジェクトであるWordPress.orgの所有者」「WordPress Foundationのリーダー」となります。そんなマレンウェッグCEOは、WordPressベースのウェブホスティングサービスであるWP Engineを「WordPressの癌(がん)だ」と批判し、WP EngineからのWordPress.orgへのアクセスをブロックすることを発表しました。WP EngineはマレンウェッグCEOの発言撤回とアクセス遮断の差止めを要求し、裁判所に訴えています。WP EngineがWordPress開発元のAutomatticとマット・マレンウェッグCEOを提訴、WordPress商標を巡る争いはついに法廷へ - GIGAZINEマレンウェッグCEOはThe Vergeのインタビューに対し、「WordPress.orgは私個人が所有しています。WordPress.orgの所有者として、私を法的に脅迫し、WordPressの商標を使用している企業を宣伝したくありません。そのため、WP EngineのWordPress.orgへのアクセスを遮断しました」と述べています。マレンウェッグCEOはWordPressの開発プロジェクトの創設者であり、WordPress Foundationのリーダーでもあり、マレンウェッグCEOがWordPress.orgの所有権を持つことは間違いありません。The Vergeは「WordPress.orgはAutomatticからは独立した非営利のプラットフォームであるものの、WordPressエコシステム全体では中立的で独立した裁定者ではありません」と述べています。マレンウェッグCEOは、WP EngineがWordPressエコシステムの開発に十分な時間と資金を投入していないと批判し、「例えるなら、税金でアル・カポネを捕まえたようなものです。つまり、もしある企業がWordPressで5億ドル(約740億円)を稼ぎ、年間10万ドル(約1480万円)しか寄付していないとしたら、彼らにもっと寄付してもらおうとなるでしょう。だからこそ私たちは法的手段を使って圧力をかけているのです。そうです、私たちは圧力をかけているのです」と語りました。by Adam TinworthThe Vergeは、WP EngineがWordPress.orgへのアクセスを遮断されたという決定は、他のWordPressプロジェクトも危うい立場に追い込んだと指摘しました。WordPressはオープンソースで無料で使用でき、還元義務はありません。しかし、プロジェクトが成功した場合はWordPress.orgに一定以上貢献しなければ、WordPress.orgからアクセスを遮断されてしまう前例が生まれたといえるわけです。マレンウェッグCEOは「私は文字通り、他のすべてのホストにWordPress.orgを喜んで提供しています。還元の義務はありません。WordPressは永遠にオープンソースであり続けるので、還元の法的義務は決してありません。しかし、還元してもらった方がWordPressにとっていいことなのです」と語りました。The Vergeは「マレンウェッグCEOとWP Engineの争いで、WordPress.org、それを支援するWordPress Foundation、そしてAutomatticが所有する商業部門の境界線が曖昧になりつつあります」と述べています。なお、社内からマレンウェッグCEOの行動に疑問を抱く声が挙がっていることについては、「WP Engine とその親会社であるSilver Lakeによる私とAutomatticへの攻撃は、根拠のないものではあるものの、効果的でした。Automatticの同僚の多くが私と私たちの行動に反対していることが明らかになりました」と自身のブログでコメント。その上で、「2024年10月3日20時(世界標準時)までにAutomatticを退職した場合、3万ドル(約450万円)か6カ月分の給与の高い方を受け取ることができる」と社内に告知したことを明らかにしました。この結果、Automatticの従業員の8.4%にあたる159人が退職したそうです。