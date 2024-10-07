Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡°ì»þ800±ßÄ¶¢¬ ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¦¤±±ß°Â³ô¹â¤Ë
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¤¬¸ºÂ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àè½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ì»þ¤ª¤è¤½800±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µËö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¤ª¤è¤½1¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë1¥É¥ë¡á149±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ½µÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤¯ÃÍ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨3Ëü9500±ßÂæ¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ß°Â¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè½µËö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¤ª¤è¤½1¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë1¥É¥ë¡á149±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ½µÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤¯ÃÍ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨3Ëü9500±ßÂæ¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ß°Â¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£