2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê¿åÉÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡ª
¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢¸ý¥³¥ß¡¢Âè°ì°õ¾Ý¡¢¤É¤ì¤âË§¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ó¤À¤«µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¥à¥À¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁÛÁü¤ÇÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¾È½¤Ï¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¤´Ö¤Î»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¤ËÆÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥â¥Î¤Ï»î¤·¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Î¹¬±¿¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±±Ç²è¤ä»ÜÀß¤¬Æ¸¿´¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡ª
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸«¤ë¤È¤ä¤ë¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡£
ÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡ª
¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢¸ý¥³¥ß¡¢Âè°ì°õ¾Ý¡¢¤É¤ì¤âË§¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ó¤À¤«µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¥à¥À¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁÛÁü¤ÇÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¾È½¤Ï¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¤´Ö¤Î»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¤ËÆÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥â¥Î¤Ï»î¤·¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Î¹¬±¿¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±±Ç²è¤ä»ÜÀß¤¬Æ¸¿´¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡ª
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)