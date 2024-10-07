ÍèÇ¯½©¤Ë»°½Å¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖÁ´¹ñË­¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¡×¤Ë¸þ¤±5Æü¡¢»°½Å¸©ÅÙ²ñÄ®¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¦¥Ê¥®¤ÎÃÕµû¤òÊüÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Âç²ñ¤Ø¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î±è´ß¤ä²ÏÀî¤Ê¤É¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¤­Êª¤ÎÃÕµû¤òÊüÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

5Æü¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤éÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢°ËÀª»ÔÆâ¤ÎÍÜ±·¾ì¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÂÎÄ¹20¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÃÕµû¤òÀÅ¤«¤ËÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÁ´¹ñË­¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¡×¤Ï¿å»º»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¿å»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤í¤¦¤È³«¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¤´Î×ÀÊ¤µ¤ì¤ë4ÂçÃÏÊý¹Ô»ö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯½©¤Ë»ÖËà»Ô¤ÈÆî°ËÀªÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£