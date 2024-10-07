2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¡Êê¸ºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁªÂò¤Ø¡£
Å¾´¹´ü¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¡ÖÍ¾¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö»Ä¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¬¤Á¤Ê¤¢¤Ê¤¿¡£ÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ã¤¿¤ë¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë²¿¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âº£½µ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥³¥ì¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£ÉáÃÊ¡¢¼õ¤±¿È¤ÇÌµ´Ø¿´¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ì¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÀª¤¤¤Å¤¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤â´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡£¡Ö¤É¤¦¤»¡¢¤É¤ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬Ê¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤ÁÍ¥Àè¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¾ÃµîË¡¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤é¡¢
ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁªÂò¤Ø¡£
Å¾´¹´ü¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¡ÖÍ¾¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö»Ä¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¬¤Á¤Ê¤¢¤Ê¤¿¡£ÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ã¤¿¤ë¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë²¿¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âº£½µ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥³¥ì¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£ÉáÃÊ¡¢¼õ¤±¿È¤ÇÌµ´Ø¿´¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ì¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÀª¤¤¤Å¤¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤â´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡£¡Ö¤É¤¦¤»¡¢¤É¤ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬Ê¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤ÁÍ¥Àè¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)