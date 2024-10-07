2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡ÊÅ·ÇéºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ï¤´Êô»Å¥¿¥¤¥à¡£
¶¯±¿¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¡¢´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£´õË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Äó°Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÆ±Î½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Íê¤é¤ì¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÕ¤Åº¤¤¤äÂåÍý¤Î°ÍÍê¤â¡¢²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ò¸«Ä¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼ê»ý¤Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤òÇã¤¤Â¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£
°¦¤Ï¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÁ°È¾¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£
¸åÈ¾¤Ï¤´Êô»Å¥¿¥¤¥à¡£
¶¯±¿¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¡¢´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£´õË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Äó°Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÆ±Î½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Íê¤é¤ì¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÕ¤Åº¤¤¤äÂåÍý¤Î°ÍÍê¤â¡¢²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ò¸«Ä¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼ê»ý¤Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤òÇã¤¤Â¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£
°¦¤Ï¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)