¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç»Å»ö¡É ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ôº´¡¹ÌÚÏ¯´õ³Í¤ê¡Õ¤Ë¸Ä¿ÍÅª¥Ñ¥¤¥×¤ÇÄ¾ÀÜ½©ÇÈ
¡Ö¸ª¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤¿¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÈÂçÃ«¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢Á°Æü²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ï3»î¹ç¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.72¡£¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÎÅÐÈÄ¤Ï5·î13Æü°ÊÍè¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¡Ö¡ÊÂçÃ«¤ò´Þ¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡Ë¤À¤¤¤Ö¼«Ê¬¤Îµå¶Ú¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÍÍø¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥ë¤Ë¤Ï¼«¿È6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀè¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡ÖÂç»Å»ö¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê22=¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºò¥ª¥Õ¤ÎÂçÃ«¤È»³ËÜÍ³¿¤ËÂ³¤¤¤Æº´¡¹ÌÚ¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¡£º£µ¨¤ÏÆüËÜºß½»¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÊÆ¹ñºß½»¤Î¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶ÍèÆü¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ë¤Ïº´¡¹ÌÚËÜ¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ºòÇ¯¤ÎWBC¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤Î¸å¤âLINE¤Ê¤É¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ËµåÃÄ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤â
¡¡¥À¥ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Î¥é¥¸¥ªÇÛ¿®¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤â»³ËÜ¤¯¤ó¤â¡¢¤â¤·¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬·ÀÌó¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê2¿Í¤¬¥É·³¤Ë°ÜÀÒ¤·¡ËÀµÄ¾¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤À¤±¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶âÉÕ¤FA¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤¹¤ëµåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£
¡¡¸ò¾Ä´ü´ÖÆâ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÈÌÌÃÌ¤¹¤ëºÝ¡¢µåÃÄ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¥À¥ë¤Ê¤éÄ¾ÀÜ¡¢½©ÇÈ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¥À¥ë¤ÈÂçÃ«¤ÎÎ¾Å·ºÍ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ÈÁªÂò¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£