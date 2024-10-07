ÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÀïÎÏ°Ê¾å¤Î¡Ö²½³ØÈ¿±þ¡× ¡Ô¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¤ä¥Ê¥¤¥ó¤Î°Õ¼±¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Õ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡Öchemistry¡Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È²½³Ø¡¢ÁêÀ¡¢ÃÄ·ëÎÏ¡¢å«¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢ÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçÃ«¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÅêÂÇ¤ÎÍýÁÛ¡× Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¡Ö±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡×¤È¤Ï
¡¡¤½¤³¤Ø¤¤¤¯¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎÏ°Ê¾å¤Î²½³ØÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï11Ç¯Ï¢Â³¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤â¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Î1ÅÙ¤À¤±¡£ºòÇ¯¤â°ìºòÇ¯¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀï¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÏÆÃ¤ËÅê¼ê¿Ø¤¬ÀÈ¼å¤Ç¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤ÎÌîµåÃ´Åö¼Ô27¿ÍÃæ22¿Í¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡¤Ä¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ½éÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ï°Æ¤ÎÄê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê26¡Ë¤¬½é²ó¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¥è¡¼¥¤¥É¥ó¤Ç3¼ºÅÀ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë2Ï¢¾¡¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó²ó¤ËÂçÃ«¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£»³ËÜ¤ÏÄ¾¸å¤Î»°²ó¤Ë¤â2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¡¢»Í²ó¤ËµÕÅ¾¡£¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¡£ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤ÈµÕÅ¾¤ò¸Æ¤ÖÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¼«ÂÎ¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹ÍÍø¡×¤Î²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¶ì¼ê¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¡×¤È¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤ÎÄ¾¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤ÆÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡È¥ª¥ì¤ËÂ³¤±¡ª¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî6Ç¯Ê¬¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¶½Ê³¾õÂÖ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¡Íø¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê¼¹Ãå¿´¤ä»ÑÀª¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥à¡¼¥É¤ä¥Ê¥¤¥ó¤Î°Õ¼±¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ë½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÆóÎÝ¼ê¤Î¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê26¡Ë¤Ï¡È¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤ÎÅê¤²¤ëµå¤Îµ°Æ»¤Ê¤ó¤«¤òºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê35¡Ë¤ÎMVP¥³¥ó¥Ó¤â¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Îµå¶Ú¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë
¡¡ºòÇ¯¤ÎWBC·è¾¡¡ÊÂÐÊÆ¹ñ¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÃ¯¤·¤âÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Æ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¤é¤Ï¤¤ç¤¦Ä¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤À¤±¤ÏÈà¤é¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÎÝ¾å¤Ç¡Ö¥«¥â¥ó¡ª¡×¤ÈÒöÓ¬¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2016Ç¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤Ë¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¶å²ó¤ËDH¤ò²ò½ü¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÄÅö»þ¤ÎNPBºÇÂ®µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë165¥¥í¤òÅê¤²¤Æ¼«¿È½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡Ö165¥¥í¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥¢Á³¥Ü¡¼Á³¤ÎÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤¬WBC¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁª¼ê¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆó²ó¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤Ï¡Ë½éÀï¤ÎÆþ¤ê¤Ï¹Å¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£3ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡£¤¤¤¤·Á¤ÇÁá¤á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÂçÃ«¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã±¤ËÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤¬¤«¤Ä¤ÆÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÖÅêÂÇ¤ÎÍýÁÛ¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£ Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¡Ö±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡×¤È¤Ï¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£²þ¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Îº£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£