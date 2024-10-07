±Ç²è4ËÜ¡¢¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ä¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¡×¤Ë¡ÈÆ¯¤«¤»²á¤®¡É¤È¤ÎÀ¼¡¡·ÏÎó»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡È¼ã¼ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥Âà½ê¡É¤ÎÁ°Îã¤¬
¡¡9·î20Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê23¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼Â¤Ïº£Ç¯¡¢¹â¶¶¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬4ËÜÌÜ¡£¼þ°Ï¤Ë¤ÏÈà¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¹â¶¶Ê¸ºÈ¤âÆó¤ÎÉñ¤Ë¡Ä¡©¡¡¡ÈÆ¯¤«¤»²á¤®¡É¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡Ö¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡×¤È¤Ï¡©
¡¡º£Ç¯¡¢¹â¶¶¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤Ï¡¢1·î¸ø³«¤Î¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë¡¡FINAL¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5·î¸ø³«¤Î¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¡¢8·î¸ø³«¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤Î4ËÜ¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢1·î¤«¤é¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡È¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¦¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£7·î´ü¤ÎÏ¢¥É¥é¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆ¬¡¡æÆ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤Ï¼çÌò¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤â¡¢¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬¡¡æÆ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ÈË½ÁöÂ²¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Î2Ìò¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢2ºîÉÊ¤ò±é¤¸¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Æ¯¤²á¤®¡¢¤¤¤ä¡¢Æ¯¤«¤»¤¹¤®¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸·ÏÎó»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¿ÀÈøÉö¼î¡Ê¤Õ¤¦¤¸¤å¡á25¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ÀÈø¤¬ÆÍÁ³¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¹ßÈÄ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤â¼Âà¤·¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¡¢Èà¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï7ËÜ¡¢±Ç²è¤Ï4ËÜ¡¢4·î¤«¤é¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥£¤Ê¡ª¡Á¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¤âSDGs¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇMC¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Ï·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçË»¤·¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉñÂæ¤¬Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ìµ´ü¸ÂµÙÍÜ¤ÈÊó¤¸¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ï4·î9ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¹¤®¤¿µÈ²¬Î¤ÈÁ¡È²¸¿Í¤Î»à¡É¡ÄµÙ¶È¡ØA-Team¡Ù¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤éÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¼¡¡¹Î¥Ã¦¤ÎµçÃÏ¡×¤Ç¡¢¿ÀÈø¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½êA-team¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤òÊó¤¸¤¿¡£
¿ÀÈø¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¡©
¡Ö¿ÀÈø¤Ï°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê49¡Ë¤òÊé¤Ã¤ÆA-team¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢18Ç¯¤ËÁÏ¶È¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»öÌ³½ê¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¿ÀÈø¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó»Å»ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡19Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ5ËÜ¡¢±Ç²è2ËÜ¡¢ÉñÂæ1ËÜ¡£20Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ7ËÜ¡¢±Ç²è3ËÜ¡£21Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ5ËÜ¡¢±Ç²è4ËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤ËÂ¿¤¤¡£
¡Ö22Ç¯¤Ë¤Ï°ËÆ£¤¬Âà½ê¤·¡¢²Ô¤®Æ¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÀÈø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ËÆ£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»Å»öÎÌ¤â¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¿ÀÈø¤ÏÍâÇ¯4·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£A-team¤Ïº£Ç¯4·î¤ËµÙ¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¯¤éÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ï¥¿¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢A-team¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëA-PLUS¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â¶¶¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼ã¼ê¤Ç¤Ï°ìÈÖË»¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÂÎÄ´¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÅÄÃæÀèÀ¸¤ËÊ¹¤±
¡Ö¹â¶¶¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Ï¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²ÉÌÛ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃý¤é¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ë»¤·¤µ¤Ë¤Ø¤³¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤âÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥ì¥ª¥óÅª¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¿¶¤êÉý¤Î¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤âµÕ¤é¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»Å»ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢A-PLUS¤Ï¼ã¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤«¤»¤¹¤®¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀèÇÚ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿È¶á¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ï20Ç¯6·î23Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖÅÄÃæ·½¡¢¶Ã°Û¤Î¥É¥é¥Þ3ºî³Ý¤±»ý¤Á¡¡¿Íµ¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤TV¶É¤¬»È¤¤¤¿¤¬¤ë¡È2¤Ä¤ÎÍýÍ³¡É¡×¤Ç¡¢19Ç¯4·î´ü¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤«¤é6¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤Ç·×7ºî¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÅÄÃæ¤òÆ¯¤²á¤®¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤µ¤é¤Ë¡ØÀèÀ¸¤ò¾Ã¤¹ÊýÄø¼°¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢7¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÅÄÃæ¤Ï¶µ»ÕÌò¤ò±é¤¸¡¢À¸ÅÌÌò¤Î°ì¿Í¤¬¹â¶¶¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÅÄÃæ¤¬ÌÇÃã¶ìÃã¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿º¢¤Ë2¿Í¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤¬º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£½éÆü¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥Í¥¿¥Ð¥ìÀ£Á°¤ÎÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¡¢¹²¤Æ¤Æ¹â¶¶¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçË»¤·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢º£¤â¸µµ¤¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅö»þ¡¢7´üÏ¢Â³¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤â¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡Ù¤Î¡È¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î°ã¤¤¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÆÁÅç,
Áòº×,
Ë¡Í×,
²£ÉÍ,
»ûÅÄ²°,
¿ÀÆàÀî,
ºë¶Ì,
¾åÅÄ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢