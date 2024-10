横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのオールデイブッフェ「コンパス」にて、約100種類のコンパスの多彩なごちそうを味わう「グルメパレット ヨーロッパフェア〜北欧〜」を開催。

スウェーデンの伝統料理”スモーガスボード”やデンマークの家庭料理”エーブルフレクス”など、自然を愛する北欧の味を横浜で堪能できるブッフェです☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」グルメパレット ヨーロッパフェア〜北欧〜

期間:2024年11月1日(金)〜2025年1月5日(日)

時間:

<ランチ>11:30〜15:30 (最終入店 14:30)※120分制

<ディナー>平日17:30〜21:30 (最終入店 20:30)/土日祝 17:00〜21:30 (最終入店 20:30)

※120分制(平日ディナーは時間制なし)

料金:(税・サ込)

<ランチ>平日 大人 5,500円、子供 2,750円/土日祝 大人 8,000円、子供 4,000円

<ディナー>全日 大人 8,000円、子供 4,000円

※子供は4才から小学生

※クリスマス期間、年末年始は内容と料金が変わります

場所:オールデイブッフェ「コンパス」2F

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのオールデイブッフェ「コンパス」にて、2024年11月1日より「ヨーロッパフェア〜北欧〜」を開催。

横浜にいながら、海外旅行さながらの本格グルメを楽しめる、2024年の締めくくりとなるフェアです☆

コンパスのシェフ當間氏が豪華食材を惜しみなく使用して手がける多彩なメニューの数々で、ヨーロッパ諸国の食文化を存分に堪能できるメニューが盛りだくさん。

フェスティブシーズンにぴったりな華やかなひとときを、家族や気の合う友人と共に、オールデイブッフェ「コンパス」で過ごせます!

グルメパレット ヨーロッパフェア〜北欧〜 メニュー

スモーガスボード

オードブル:スモーガスボード(★の盛り合わせ)/★自家製ノルウェーサーモンのマリネ ディルとグリーンペッパーの香り★ニシンのマリネとビーツのムース/★ロソッリ〜鶏胸肉のフィンランド風サラダ〜★パーナ貝のアクアヴィット蒸し フレッシュトマトソース/★鴨生ハム オレンジドレッシング◆★デンマークキャビアとコンディメント/サラダバー(北欧チーズドレッシング、和風、日替わり)サバのポテトサラダ マスタード風味/彩り野菜の北欧風ピクルス/鶏レバーのパルフェミニトマトのカプレーゼ コンパススタイルチーズ&コンディメント:デンマーク産カマンベール&アプリコット/デンマーク産ブルーチーズ リンゴ&ナッツ◆シェフおすすめチーズとドライフルーツのコンポート/◆フィンランド産ハチミツとクリームチーズホットメニュー:スウェーデン風ミートボール/サバのフライ ゴールデンレムラードソースフュンスフリカッセ〜鶏もも肉のクリーム煮〜/◆丸ごと一匹ブイヤベース サフラン風味の焼きリゾット添えマッカラ〜ソーセージ〜とポテトのパエリア/北欧チーズとヘーゼルナッツのタルトエーブルフレスク〜リンゴ豚〜 厚切り豚とリンゴのソテー 根セロリのピューレ添えヤンソンの誘惑〜ポテトとアンチョビのグラタン〜/◆鴨胸肉のロースト ベリーソース 紫キャベツの甘酢煮◆アンガス牛のハーフポンドステーキ(225g)〜ポテトとアンチョビのグラタン添え〜オマール海老とホタテのグラチネ マッシュルーム風味カレー:変わらぬ美味しさ 横浜ベイシェラトンホテル 野菜カレー/コンパス名物 牛バラ肉のスープカレーパスタ:スモークサーモンとほうれん草のクリームソース/冬野菜のボロネーゼ/シェフおすすめパスタスモーブロ:スモークサーモン&オリーブ、ケッパー/海老アボカド/グリルチキン&トマト麺類:とろろそば(冷)/きつねうどん(温)/醤油ラーメン中華:横浜中華街大珍樓 豚肉焼売/◆海老のハーカオ/白身魚と春雨の中華風蒸しもの/海老のマヨネーズソース/コリコリ食感クラゲの中華風和え物/自家製チャーシュー和食:揚げ出し豆腐〜湘南しらすと小松菜〜/鮭と茄子と銀杏の揚げびたし/自家製 大根の千枚漬け/自家製 胡瓜の浅漬け もろ味噌添え/◆あん肝の酒蒸し 柚子ソース/◆銀鱈の照り焼き はじかみ添え◆赤酢の握りずし:まぐろ/イカ/ノルウェーサーモン/本日のお寿司/海老/鱈/〆サバ/蟹アボカドの海苔包み揚げたて天ぷら:海老/タラ/雪蔵甘熟メークイン/本日のお野菜スープ:カリフラワーのスープ ビーツの香り/ポルチーニ香る キノコのクリームスープ/ひき肉と根菜のポトフご飯&パン:ノルウェーサーモン、いくら、蟹ご飯/白飯/バターロール/バゲット 他デザート:セムラ 〜スウェーデン伝統菓子〜/ベリーティラミス/キーッセリ〜赤いベリーのスープ〜/リ・サラマン〜米のミルク粥〜 チェリーソース/モンブラン/シナモンロール/リンゴのシブースト/季節のショートケーキ/イチゴヨーグルトムースワッフル&クレープ&チュロス:クレープ(トッピング ホイップクリーム/イチゴ/バナナ&マンゴー/ラズベリー&ブルーベリー/ピスタチオソース)/チュロス(プレーン&チョコ)アイスクリーム&シャーベット:バニラアイス/チョコレートアイス/本日のアイス/マロン/西洋梨シャーベット/ローストピスタチオフルーツ各種:パイナップル/ライチ/グレープフルーツ/キウイ/オレンジ/◆本日のフルーツキッズメニュー:ハンバーグ/フライドポテト/からあげ/ミニアメリカンドッグ/キッズゼリー飲み物:ヨーロッパのビールやワイン、スパークリングウォーターなど各種取り揃えみかんジュース/ウーロン茶/コーヒー/紅茶などはドリンクサービスカウンターにて用意

※◆ディナー限定メニュー

自然の恵みを大切にしながら、伝統的な調理法で多くの人々に愛される北欧料理。

オードブルには、ブッフェ料理の原点といわれる「スモーガスボード」が提供されます!

丁寧に仕込んだノルウェーサーモンやニシンのマリネ、北欧の伝統的な蒸留酒アクアヴィットで蒸したパーナ貝を、たっぷりのデンマークキャビアと共に好きなだけ楽しめるメニューです。

ハーフポンドステーキ(225g)〜ポテトとアンチョビのグラタン添え〜

ハーフポンド(約225g)で用意されるアツアツの石焼ステーキには、ポテトとアンチョビのグラタンが添えられます。

丸ごと一匹ブイヤベース サフラン風味の焼きリゾット添え

丸ごと一匹ブイヤベース サフラン風味の焼きリゾット添えは、豪快なメニュー。

エーブルフレスク〜リンゴ豚〜

デンマークの家庭料理「エーブルフレクス」も登場し、甘酸っぱいリンゴと塩味の効いた豚肉の組み合わせが絶妙な一皿です。

スモーブロ

スモークサーモンとケッパー、生ハムとクリーミーなサムソーチーズなどをトッピングした「スモーブロ」は、見た目にも華やかなデンマークの伝統的なオープンサンド。

オマール海老とホタテのグラチネ マッシュルーム風味

ほかにも、オマール海老とホタテのグラチネ マッシュルーム風味や

ローストビーフわさび風味の和風ソース

コンパスの人気メニュー・ローストビーフわさび風味の和風ソースなど、豪華なメニューが並びます!

ヨーロッパの各種デザート

デザートには、スウェーデンの伝統的な菓子パン「セムラ」や、バニラ風味のライスプディングにチェリーソースを合わせたデンマークのデザート「リ・サラマン」などをラインナップ。

くわえて、赤酢の「握りずし」や揚げたての「天ぷら」、トッピングが楽しい「クレープ」なども充実しています。

キッズ ハンバーガー フライドポテト添え

かわいらしいキッズメニューもあり、豊富なラインナップの料理とデザート、約100種類が登場するブッフェです☆

横浜に居ながら北欧料理の数々を海外旅行気分で楽しめるブッフェ。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」のグルメパレット ヨーロッパフェア〜北欧〜は、2024年11月1日から2025年1月5日まで開催です!

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

