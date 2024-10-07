2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê²´µíºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯10·î7Æü¡Á10·î13Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ´¤ì¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡£
¤è¤¤¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤Æ¡¢Êª»ö¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¾¯¤·¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¿Þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢·èÃÇ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£
¥Ø¥ë¥·¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤·¡¢°ìÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼Â¹Ô¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Æ¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£
°¦¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼ê±þ¤¨¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª
Æ´¤ì¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡£
¤è¤¤¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤Æ¡¢Êª»ö¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¾¯¤·¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¿Þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢·èÃÇ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£
¥Ø¥ë¥·¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤·¡¢°ìÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼Â¹Ô¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Æ¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£
°¦¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)